10天春節連假20日登場，南投縣九族文化村推出春節期間不漲價，提供「喜錢」、借發財金活動，還加碼推出慶元宵優惠價，1月30日至2月5日連續7天可享750元門票優惠（原價900元），讓民眾從大年初一一路開心暢遊至元宵。鄰近日月潭雲品酒店則以「GO 兔 JAPAN」為主題，打造日本風情造景，還有日式年街，旅客免出國，就感受滿滿的日本年味。

九族文化村的水源宮提供「喜錢」活動，民眾自備50元硬幣進行錢水沖喜發財灌頂儀式，最為兔年幸運小物。（九族文化村提供／楊靜茹南投傳真）

九族文化村的水源宮，大年初一、初二（22日、23日）兩天舉辦福德正神發財金請領活動，入園民眾只要於水源宮前擲得一聖筊，即可借回200元現金的玉兔迎春發財錢母，每日限量100組；同時提供「喜錢」活動，民眾可將自備象徵金幣的50元硬幣，進行錢水沖喜發財灌頂的發財討喜儀式，「喜錢」將成為兔年發財幸運小物，為民眾增添滿滿的財氣喜氣。

日月潭雲品溫泉酒店則推出「GO 兔 JAPAN」新春活動，大年初一至初七打造「歳の市」日式年街。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭雲品溫泉酒店則推出「GO 兔 JAPAN」新春活動，大年初一至初七打造「歳の市」日式年街，豐富的攤位皆可使用春幣兌換，包含大師新春揮毫、神秘星象塔羅占卜、日本點心攤之外，日本祭典中不可或缺的「吊水球」、「手撥彈珠台」遊戲以及台灣傳統的「18仔」、「21點」，及小朋友喜歡的扭蛋機、夾娃娃機，DIY達摩不倒翁掛飾，為新的一年招來好運，不用出國也能體驗日式年味。