再過2天大寒即將到來，是24節氣中的最後一個節氣，是一年中最寒冷時期，命理專家邱彥龍點名6生肖，生肖雞、生肖兔、生肖猴、生肖龍、生肖虎、生肖蛇運勢將扭轉乾坤，在正、偏財運方面都有不錯的表現，甚至感情方面有機會能遇到心儀的對象，可好好把握。

▍第六名：生肖雞

生肖雞在此段時間，會有短暫的偏財運，過年期間打麻將不宜久戰，見好就收，上牌桌前建議可多祈福、禱告，會受財神眷顧，感情方面，男女桃花運都很強，喜歡被照顧與關愛，若對方能採取猛攻式主動，很快就能脫單。

▍第五名：生肖兔

生肖兔在這段時間，雖然感覺到事業與財富施展不開，但不要恐慌，大財即將來到，只要調整好心態，有目標積極努力在事業上打拚，無形的磁場與財富將會與你相伴。感情方面，別胡思亂想與猜忌，用真心對待，找到彼此契合的對象，脫單指日可待。

▍第四名：生肖猴

生肖猴在此段時間，名利與權力皆得，來年有升官發財之勢，且能好好發揮與拓展，正、偏財運皆旺，勢不可擋， 感情方面，屬猴的女性有多人追求與喜愛，但其早已心有所屬，面對感情事，建議以圓滿處理為佳，屬猴的男性需給心儀的對象安全感，包含感情和財富，否則雙方無法安定。

▍第三名：生肖龍

生肖龍在這段期間，會有種茅塞頓開、開悟覺醒的感覺，雖對某些事仍有所執著跟壓抑，不妨放輕鬆，只要面對任何人事物都以禮相待，財富將與你相伴， 感情方面，屬龍的女性桃花運旺，會有異性猛烈追求，但決定權仍在他們身上，屬龍的男性易有老少配的情況，喜歡就加把勁，不要受外界言語所影響，才有成功的機會。

▍第二名：生肖虎

生肖虎在這段期間，雖情緒起伏較大，但只要懂得自我調整，保持正能量思考，就會使你好運爆棚，感情方面，屬虎的女性容易被男生熱烈追求；屬虎的男性則是心儀對象會比較壓抑，記得哄對方開心，給對方錢花，便會慢慢愛上你。

▍第一名：生肖蛇

生肖蛇在這段期間偏財運超旺，易獲得無形磁場的加持而中大獎或得到財富，第六感極強，有感覺時可以試試運氣，會有意想不到的驚喜，感情方面，男女都可藉由朋友或親人介紹，遇到心儀的對象，外出旅行時也容易有豔遇，把握良緣機會。