北市內湖區舊宗路一段，18日上午6時50分發生一起車禍，46歲黃姓男子開車沿舊宗路往北欲迴轉時，不慎與對向直行、由40歲周姓男子駕駛的保時捷休旅車發生碰撞，導致保時捷休旅車失控撞向路邊路燈桿與私人土地內停放的展示車輛，所幸周男僅收到輕傷。

保時捷休旅車失控撞向路邊路燈桿與私人土地內停放的展示車輛。(林郁平翻攝)

保時捷休旅車失控撞向路邊路燈桿與私人土地內停放的展示車輛。(林郁平翻攝)

警方到場，確認雙方駕駛都沒有酒駕，黃男的車頭全毀，而被撞的保時捷失控波及到路燈，還差點衝上人行道撞上賓士展示間外的展示車，幸好車上的周男僅有雙腳膝蓋擦傷，並無大礙，警方將再調查釐清車禍發生的原因與責任。