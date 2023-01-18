藝人王思佳先前在節目中大方承認她就是小黃瓜事件中的女星，日前更帶著當事經紀人前來澄清，而王思佳也藉此機會爆料該名經紀人的天兵行徑，最嚴重的一次竟讓她差點被廠商誤會耍大牌，更差點被封殺，讓王思佳相當無奈，而一旁的小Ｓ也忍不住替她喊冤。

王思佳近期帶著經紀人到節目《小姐不熙娣》中，大聊與經紀人相愛相殺的日常，當時她除了澄清小黃瓜事件外，還爆料這名經紀人多項天兵行徑，像是她任職第一天就因尿急誤闖故障廁所，還打電話向王思佳求救，甚至有次在王思佳懷孕期間，有次下班要離開公司時，穿著拖鞋的她不小心被經紀人從後方踩住差點跌倒，回頭詢問才知經紀人只是想扶她，讓她又氣又無奈。

除此之外，更誇張的是，由於經紀人都會提前拿到直播腳本，王思佳表示，照理說應該是要提前給她，若有需要修改調整才能及時反應，但經紀人始終都是在前一天才給她，她解釋若直播前天才向廠商反應「好像顯得我們很不專業，好像我現在才臨時抱佛腳」，於是有次她忍不住問經紀人為何都不提前給，她則回應她要先看過，但卻又看不出個所以然，讓一旁小Ｓ聽了相當傻眼。

然而，聽到王思佳經紀人的事跡後，小S忍不住問經紀人：「你是不是不喜歡思佳？」，沒想到她竟語出驚人：「我覺得應該上輩子妳（王思佳）對我不好，然後我這輩子要還她」，一番話除嚇壞小S與一旁來賓，更使王思佳面有難色相當無奈。