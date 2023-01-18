周五即將迎來春節10天連續假期，花蓮慈濟醫院延續往年門診服務，除夕至初三期間，開設上午假日門診，兒科、內科、外科及類流感門診服務，急診亦提供24小時醫療服務，門諾醫院除夕至初二門診休診，急診及住院照常服務。另，兩院均在25日（初四）恢復正常門診。
慈濟醫院指出，今年春節連假延續往年門診服務，於21日至24日設立兒科、內科、外科醫師，提供上午門診，其餘時間全面停診，急診提供24小時醫療服務。慢性病人回診日期，或持慢性病連續處方箋且給藥用盡日落在20日至29日間者，請提前回診、領藥，避免中斷用藥。各醫療科門診25日恢復正常服務。
門諾醫院美崙分院及壽豐分院21日至23日門診休診，急診、精神科急診及住院照常服務，24日美崙分院則會開設心臟內科、感染科、腸胃內科、血液腫瘤科、胸腔內科、一般外科、牙科、口腔外科、家醫科、身心科、小兒科、泌尿外科及婦產科門診，25日起兩分院門診恢復看診。
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