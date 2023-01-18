【旅遊經 編輯部報導】

農曆春節即將到來，今年連假長達十天，不妨利用FUN假之際，帶全家大小一同出遊，安排一趟走春之旅。其中中台灣彰化以花卉、文化聞名，尤其今(2023)年適逢彰化建縣300年，彰化知名景點包含：鹿港天后宮、彰化八卦山大佛、溪州公園花博等，每到年節期間總是吸引大批人潮前往朝聖，而且今年各地活動大都擴大辦理，是一處不錯的旅遊目的地。

成美文化園園區一隅

近年人氣竄升，逐漸成為彰化旅遊必排行程之一的新興景點「成美文化園」、「松柏軒景觀餐廳」也搭配彰化建縣300年的議題，春節推出六大亮點活動，為民眾打造一場濃郁年味的走春行程。

春節市集：初一到初五限定，熱鬧市集、復古童玩、全天表演不間斷。

成美落羽松季：彰化最美的落羽松步道，1-2月逐步轉紅，預計春節是最適合觀賞的時間。

百年古厝拜年－成美公堂：百年古蹟重現傳統大家庭拜年氛圍，體驗兒時的美好回憶。

百年老樹之家－和園：和園被譽為台版兼六園，園內種滿百年以上的老樹，包含超過550歲的紫檀以及220歲的大黑松，富含松柏長青、百年屹立不搖的寓意，適合攜帶長輩遊園賀歲。

松柏軒景觀餐廳：置身潑墨山水般的用餐環境，董事長級的豪華年菜料理。

彰化最強走春行程串聯：1/20-1/29連假期間，凡出示本人與「鹿港天后宮」、「彰化大佛」其中一個地點的合照，並於合照中手比「3」，一起慶祝彰化縣300年，即享本人成美文化園半價＄150入園優惠(原價＄300)。

落羽松

成美文化園融合台灣島嶼文化與日式庭園造景，以台灣第一名園為目標，擁有國寶級匠師近代修繕的「百年客家古厝-成美公堂」與匠心獨具維護的「百年老樹之家-和園」，全新拓展的東園區以四季花園為主題，活潑的季節性花卉，搭配播夢種子、花好月圓等大型裝置藝，讓民眾四季皆有不同體驗。

落羽松

【成美文化園、松柏軒景觀餐廳】

地點：彰化縣永靖鄉中山路二段60號開園時間：每日09:00~17:00(最後入園16:00)

圖片：成美文化園提供