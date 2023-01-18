前立委林濁水17日在臉書指出，新北市長侯友宜補課之旅首站選在新加坡，完全是從「疑美論」出發。對此，侯友宜說，新北市是有400萬人口的大城市，也是台灣的縮影，與很多國家有城市外交，雖然近年來受到疫情影響，不論在實體跟線上都還是密切交往。

侯友宜說，市府在實體外交辦了49場，當中有298個城市與我們做線上論壇與實體訪問，讓城市外交密布不分，尤其這段時間不管是菲律賓、美國、德國， 在城市外交上都有針對SDGs（永續發展目標）的17項指標如何共好做往來討論，甚至在紐約的開箱文VLR（地方自願檢視報告）也是全台第一。

侯友宜表示，自他上任以來，積極推動城市外交，除跟國際接軌外也可以帶動國際間大家互相學習，讓新北市被國際看得到。

媒體追問，市長今年會規畫出訪行程嗎？侯友宜未正面回應僅表示，面對所有城市外交，我們都會跟友好姊妹城市在線上論壇或實體互相學習，不斷往前推動。