「平均地權條例修正案」近期三讀通過，不法炒作房價最高重罰5000萬元，而且限期未改善者，可連續開罰，並新增違規檢舉獎金機制，引發投資客一片哀嚎。有名網友在PTT上發文指出，直指去公司當業務賣產品、賣雞排，或是生產半導體都是賺錢，「難道買賣房子賺錢就比較卑賤？」，引發其他網友熱烈討論，有網友直言「你可以不炒股票不吃雞排，但不能沒房子住啊。」

有網友以「為什麼總是有人想要踏著別人屍體買房？」為題在PTT發文，在網路上掀起討論，有其他網友直指投資房地產被明顯針對，「去公司當業務賣產品，或是賣雞排、生產半導體，就不想賺錢嗎？」

該名網友無奈表示，「所以上市公司老闆就比較高級，買賣房子就比較卑賤？」並強調買賣房子也需要承擔風險，「我們只是願意等待講白一點，這幾年幸運，讓我們等待的時間縮短而已。」

其他網友則說，「會怕的其實是短線客吧」、「存股可用時間一直存攤平成本，房子是可以無限買？自住可能一輩子就買一間而已」、「你問自住客會不會在意房價？當然會啊，沒人喜歡忍痛買貴」、「炒房至少是合法的，不過還是令人不齒，沒什麼生產力」。

支持打炒房網友則表示，「人有選票啊，難道雞排有選票嗎？」、「你可以不炒股票不吃雞排，但不能沒房子住啊，還是你要住公園？」、「錢都流入房地產對台灣真的很不好」、「新加坡第二間房子稅超重，讓小小的土地上大家有房住」。