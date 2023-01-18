加州一處住宅16日發生駭人槍擊案震驚社會，該地警長今天召開記者會還原命案現場，表示6名死者當中，16歲的母親帶著10個月大嬰兒往屋外逃命仍遭槍手處決，此案為蓄意「屠殺」。

美國加州杜萊爾郡（Tulare County）警長布卓（Mike Boudreaux）今天召開記者會，澄清6名死者身分並說明案發經過。

布卓表示16日凌晨警方接獲報案，報案人為案發當時躲在屋內逃過此劫的生還者，警方趕往現場後先在住宅外街道上發現2名死者，隨後陸續找到其他遇害者，一共有6人慘死槍下，布卓形容這是一場「屠殺」。

原先傳出有2名死者是17歲大的母親和6個月大的嬰兒，警方證實2名受害者年齡分別為16歲和10個月。布卓說母子被發現陳屍屋外，嬰兒躺在母親身邊，警方研判母親帶著嬰兒試圖逃命，仍遭槍手從其身體上方開槍射殺喪命。

布卓向媒體表示，「這是蓄意、駭人的攻擊」，他前一天告訴美國媒體槍手犯案的方式類似「卡特爾集團式的處決」，今天他補充說，槍手犯案的方式為朝目標頭部開槍、讓對方立刻斃命，「也很像高級幫派組織的處決方式」。

布卓說警方現在還在調查，不排除是毒梟或是幫派所為；他也說這戶住家的人有涉入毒品搜查的歷史，不過並非所有成員都有介入幫派或毒品交易，「母親和嬰兒就是無辜受害者」。

警方目前鎖定2名嫌犯，布卓表示可能還有其他嫌犯，另外，案發現場有3人死裡逃生，警方將對他們進一步詢問調查，全力偵辦此案。（編輯：高照芬）1120118