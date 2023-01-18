彰化溪湖一輛車準備從外車道駛進內車道超車時，突然1歲幼童從路旁衝出，當場跌坐在路中央，轎車駕駛見狀隨即把車頭往左偏，才沒意外輾到人釀悲劇。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

彰化溪湖15日發生一輛車準備從外車道駛進內車道超車時，突然1歲幼童從路旁衝出，當場跌坐在路中央，轎車駕駛見狀把車頭往左偏，才沒意外輾到人釀悲劇；孩童父親事後道歉稱當時準備出門，疏忽之下孩子才會趁隙偷溜出門，驚悚影片曝光讓網友全嚇壞。

臉書「記者爆料網」日前曝光一段影片，一輛黑車當時行駛在4線道上，過程中駕駛打右邊方向燈示意右切車道，沒想到下一秒車身突然緊急往左切，原來是一名年幼孩童從右側路邊衝出當場跌坐在路中央，黑車駕駛見狀緊急靠左，才未發生傷亡，這「生死一瞬間」讓網友全看傻。

據悉事發地在彰化溪湖，民眾15發現前方一輛自小客車從內側車道切往外側車道想超車時，才一秒鐘突然右往內側車猛切，車身甚至滑到對向車道，仔細一看才發現外側車道突然出現一名疑似孩童，才讓駕駛嚇得急切閃過，網友紛紛怒批「小孩子有被撞到嗎？希望平安」、「阿娘喂！」後續小朋友待進一步了解中。

據自由時報報導，孩童的父親事後回應，當天是他剛好要出門，大門敞開之下沒留意到小孩跟著出來，小孩年僅1歲半，才剛學會走路，當時是一路跟著父親後面，沒想到父親一不留神，小孩就衝出路邊；警方提醒，家長不得讓6歲以下兒童獨處，若父母疏於照顧，可依兒童及少年福利與權益保障法，處3000至1萬5000元罰鍰