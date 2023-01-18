中國航運榮譽董事長、世界大同文創公司董事長彭蔭剛，去年在報紙刊登「致美國眾議院議長裴洛西女士」信件，文章談及裴洛西到台灣訪問，一般台灣民眾的看法，但立委王定宇竟在個人臉書以「屠夫之子」等用詞加以批判，彭認為涉及妨害名譽，向台北地院提起刑事自訴，控告王涉嫌誹謗罪，法官判決王無罪。可上訴。

長期關注兩岸關係發展，曾呼籲蔡英文總統要確保台灣民眾安危，強調「台灣要和平，兩岸不能打仗」的航運界大老彭蔭剛，7月26日自費在報紙刊登全版信件廣告，內容是致函裴洛西，再次強調兩岸和平的重要性。

彭說，他是居住在台北的中華民國國民，近年美國國會對台海之安全，給予台灣的支持，大家也深表感謝。但身為一位老百姓，大家擔心的是因為裴洛西的來訪，使兩岸局勢製造更嚴重的緊張，甚至發生擦槍走火的事件。

不料，7月27日王定宇在其臉書，竟以「屠夫之子」、「附和中國恐嚇台美關係」、「中共的應聲蟲」、「滾蛋」等用詞批評及辱罵彭蔭剛。