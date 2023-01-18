台中市一中商圈20日起封街舉辦「2023一中逛到兔！HAPPY市集」，主辦單位將祭出消費滿百抽200元現金回饋摸彩。（一中商圈提供／馮惠宜台中傳真）

迎接農曆新年到來，台中市一中商圈將自1月20日到2月5日、連續17天封街舉辦「2023一中逛到兔！HAPPY市集」，活動期間前往會員店家消費滿百即可抽200元現金，還有壓軸抽兩萬元現金。轄區台中市第二分局也在活動期間管制時段內禁止車輛通行，並結合義交於活動周邊實施交通管制，以疏導交通。

台中一中商圈與中友百貨、益民一中商圈構成黃金三角，商圈涵蓋超過2千家以上的店家，在近鄰11所知名學府，及周邊學生與購物人潮的支持，每年農曆年期間封街辦年貨大街更是吸引中部地區數萬人潮來走春；今年「2023一中逛到兔！HAPPY市集」即將在20日登場，當日下午兩點也將請市長盧秀燕到一中商圈水利大樓前廣場，發送發財紅包及摸出兔年HAPPY市集慶開市大獎。

而主辦單位也在活動期間祭出消費滿百抽200元現金活動，只要前往會員店家消費滿百即送摸彩券，周周抽出百名現金得主，共計400名，最後一天再加碼現金2萬元。

為避免活動期間交通壅塞，台中市第二分局也公告交通管制計畫，自活動前一天（1月19日）17時至23時以及1月20日至2月5日每日11時至23時，對一中街（育才北路至育才南街段，但一中街與育才街口除外）、育才南街（一中街至尊賢街段，含一中街與育才南街口）等路段禁止車輛駐停與通行，請用路人注意遵行。