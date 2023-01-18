美國總統拜登上任後，美中關係並沒有因此好轉，貿易戰接連升級成科技戰、新冷戰，知名學者羅奇（Stephen Roach）坦言，美中關係在拜登上任後，甚至比川普時期還要糟糕，「拜登的發言雖然比川普和緩，但政策其實更加強硬，尤其在科技領域。」

南華早報報導，知名經濟學家、摩根士丹利前亞洲區主席羅奇觀察美中關係將近30年，對川普與拜登的領導風格有不同看法，「最讓我驚訝的一點是，在拜登的帶領下，美中關係比川普時間更糟糕。」

報導提到，即使川普在2018年挑起美中貿易戰，但台灣議題、南海議題甚至是中俄關係，都讓美中兩國多了不少麻煩，進而使雙方關係無法好轉。

羅奇比較川普與拜登的行事風格，直言，「川普在許多問題的言辭上都非常敵對，拜登的用字遣詞比川普和緩，但拜登的政策確實比川普強硬，尤其在科技領域上。」

去年10月美國加強對大陸先進半導體的限制就是一個案例，未經許可的美國企業、組織及公民，不得協助或參與大陸研發及生產先進半導體，羅奇就警告全球投資者，要評估在這種日益升高的衝突中，所產生的額外風險。