上個月下旬，日本央行突然改變10年期公債殖利率曲線控制（YCC）政策，上下緣可容忍的限制從原本0.25%，放寬1倍至0.5%。至於短期利率還是設定在負0.1%位置。外界認為，這是日本邁向政策正常化的第一步，但日本央行強調，繼續保持超寬鬆貨幣環境不變。

路透社指出，日本央行在2016年實施YCC的時候，與現在市場一直在測試日本殖利率上限有差異，當時是要試著阻止利率降得太低。就在7年前，由於一直大量買進公債導致通膨無法成長，日本央行索性將短期利率直接砍到零以下。

那時，強勢的日圓因受負利率政策影響，也澆熄了升值的熱情與動力。日本央行控制殖利率曲線的行為，也讓本想海撈一票的全球金融業者，眼見獲利頓時化做烏有而勃然大怒。

之後的8個月，為了拉高長期利率，日本央行將其10年期公債殖利率的目標訂在零，短天期利率還是在負0.1%。日本央行改變殖利率曲線走勢，是因為在基本上不動長天期殖利率，以及不會減少退休基金與壽險業者回報率之下，只壓低會影響企業融資的短天期與中天期利率。

日本央行之所以選擇利率調控這種機制，是因為可提升消費者物價以及活絡商業活動，再加上壓低殖利率的債券買進額度，已達貨幣寬鬆政策的上限。當日本債市已有一半被當地央行納為囊中之物後，買進規模可能無法像這樣大量持續下去，於是才會藉用YCC來完成殖利率設定為零的目標。

另外，日本央行在債市起伏不大時慢慢減少買進債券，也是為終止現行超寬鬆政策在鋪路。不過，當時通膨始終不漲下，也讓日本央行延長實施YCC，公債殖利率於是變得窄幅游走，成交量同時也在縮小。

於是乎，日本央行在2018年7月宣布，10年期公債殖利率可在零的位置上下，各有0.1%靈活波動範圍。2021年3月，日本央行再把區間放寬至0.25%，希望振興像一灘死水的債市。

路透社指出，在低通膨與物價難以達到日本央行目標值2%的成長率時，YCC政策實施無虞。因為，投資人可坐擁大筆公債並得到穩穩當當的回報。但通膨怪獸一旦甦醒，本來優厚的報酬慘遭侵蝕，市場出現債券拋售潮，短期利率上調的壓力也跟著增加。

專家學者認為，日本央行拼命買進債券，愈買愈多外甚至還無限量收購，就是要讓殖利率不超過訂定的上緣位置。此種行為不僅扭曲市場正常交易，同時也會讓日圓疲弱不堪。最重要的是，進口原物料成本會因此被墊高。

左右為難的日本央行，為避免大規模景氣刺激計畫過早退場，造成經濟成長因此受損，但又蒙受政治壓力下，目前還是堅持要看到薪資全面成長所推升的物價上漲，直到通膨長時間都穩定在目標值2%左右。

但分析師認為，日本央行過於理想化，眼前要解決的問題是剛放寬上限的10年期公債殖利率，一直向0.5%上緣叩關，像18日就在0.51%左右。若殖利率沒見下滑，日本央行可能再度擴大或乾脆棄守長期利率波動範圍。