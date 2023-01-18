儘管疫情解封，但疫情所帶動的數位匯流趨勢卻成為成為常態，中嘉去年第四季挾電商優惠旺季，推出多檔資費優惠，申辦潮超乎預期，帶動第四季整體新申辦量能較去年第三季大幅成長近3成。

隨著數位匯流及智慧科技的蓬勃發展，消費者對高速上網的需求持續攀升，中嘉於2022年第四季推出多檔資費優惠，成功帶動整體申辦量再創高峰；其中，一年一度雙11大檔主打全速率方案優惠，引爆超乎預期的熱烈迴響、創下單月新申辦量全年新高紀錄，帶動第四季整體新申辦量能較去年第三季季大幅成長近30%。同時，中嘉寬頻也不斷積極佈局家庭智慧娛樂生活版圖，致力打造智慧機上盒成為家戶休閒娛樂的樞紐，攜手「優必達」合作推出GameNow雲遊戲服務。

在多樣化的資費方案及新產品服務的助攻下，為2022年第四季營運動能增添薪火、整體用戶數看俏，並達成2022年連續四季的寬頻用戶數皆為雙位數成長的亮眼成績，寬頻滲透率更是持續穩健成長、現已直逼五成。

而為提供消費者更優質的網路體驗，中嘉寬頻持續投入網路建設、積極優化， 2022年在基隆、新北、桃園、台南、高雄五大都會區獲得國際測速權威機構認證肯定寬頻及Wi-Fi網速雙料下載第一，持續展現網路品質的真實力、提供用戶高速穩定的家用寬頻上網服務。