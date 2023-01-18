「終於拖吊了！」台南市中西區府前路台灣銀行前停車格，有6輛綁滿抗議司法不公的車輛長期占用停車位，用路人苦於難停車，抱怨連連，交通局優先針對停車熱區路段加強稽查，通知車主限期仍改善，今天清晨聯合警察局全數完成拖吊，車輛移置中北拖吊場保管。

交通局指出，鑒於市中心陸續查獲車輛加裝框架張貼廣告，且長期占用路邊停車格位，台南市府交通局1月13日完成公告納管該類車輛為遊動廣告，禁停市區特定路段與時段，並優先針對停車熱區路段加強稽查。

交通局長王銘德表示，府前路6輛違規遊動廣告車輛，已依法函請車主限期改善並完成送達程序，因車主逾期限仍未改善，予以強制移置。車主後續領車除需負擔移置保管費外，車輛離場時，如未拆除框架行駛道路，現場員警仍可依法取締，並再次強制移置保管。

王銘德呼籲，為改善停車秩序及交通安全，本市將加強稽查長期占用及違規遊動廣告車輛，以期合理分配有限停車資源及維護交通安全。

據了解，這6輛占用台灣銀行前方停車格的車，停放此處長達7年，由於中西區是蛋黃區，停車需求也高，有不少民眾檢舉，因車輛管理人都有固定繳交停車費，因此政府長年也苦於無法將其移置。交通局近日開會決議認定因這些車輛加裝「框架」，屬廣告占用道路情形，已違反遊動廣告物相關規定，依法強制移置。

6輛高掛白布黑字的抗議司法不公車輛，據悉，光是停車費就高達數百萬元，奇異街頭景象也被稱為「台南街頭奇景」。