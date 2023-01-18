印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）與台灣電動車知名品牌Gogoro、印度本土企業Belrise集團達成價值25億美元的夥伴關係，替馬哈拉什特拉省打造電動車電池交換及充電站。

印企Belrise集團（Belrise Industries）與Gogoro將建立「50-50合作夥伴關係」，於8年期間在馬哈拉什特拉省投資25億美元。

路透社報導，印度政府持續探究降低主要城市的碳排以及汙染、減少原油進口費用之道，提供各大企業數百萬美元獎勵以讓電動車以及電動車零件的製造在地化。

印度電動車銷售在全國車輛總銷售占比還不到1%，這個產業雖後勁十足，但市占率仍遠低於政府設下2030年占比達30%的目標。

馬哈拉什特拉省副首席部長法德納威斯（Devendra Fadnavis）表示，最新夥伴關係將看到馬哈拉什特拉省部署「全球最大」智慧能源基礎建設，「讓我們居民在他們目前所用的化石燃料之外，能有全新的替代方案」。

根據協議，馬哈拉什特拉省的電池交換基礎設施預計今年開始布建，並有計畫將解決方案投入於相鄰領域，例如儲能系統以及智慧農業等。

「電池交換」指的電動車車主在交換站以空的電池換取充飽電的電池。這個做法正迅速成為電動車充電的關鍵方式，吸引各大風險資本企業爭相投資，挹注數百萬美元至太陽移動（Sun Mobility）和智慧電池（Battery Smart）等印度新創公司。

儘管電池交換有助於縮減充電時間，但各車款電池規格不一導致大規模採用難上加難。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1120118