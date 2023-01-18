中文破音字超級多，要怎麼唸難倒許多人。一名網友分享，不少民眾將「肉燥飯」讀作「肉造飯」，而他查字典發現，燥字的正確讀音是「ㄙㄠˋ」才對，因此點餐時特別用正確發言，未料卻被批評賣弄學識，讓他無法理解，也很納悶大家現在都不在乎國文素養了嗎？引起熱烈討論。

一名網友近日在PTT上發文分享，根據教育部國語辭典記載，肉燥飯的「燥」字的正確讀音是「ㄙㄠˋ」。某次他去小吃店買肉燥販，用正確讀音點餐，卻被笑說是在賣弄學識。另外，蛤蜊的正確讀音分明就應該讀作「隔離」，但一堆人唸錯。

該網友不解地說，唸錯讀音不可恥，但一堆人唸錯被善意提醒後，竟然也不願意改，讓他忍不住好奇，現在是大家都不在乎國文素養嗎？

肉燥飯正確讀音。（圖／翻攝自教育部國語辭典）

貼文引起網友討論，「語言本來就約定俗成，能懂就好」、「我以為語言是用來溝通的，大家都能懂就好」、「國文老師先下台」、「按照字典的念法就很怪，蚵仔煎要唸『鵝子煎』，真的超不習慣」、「金桔則念成金橘，很難讓人聽懂欸」。

另有網友說，「燥」這個字是破音字，有「ㄙㄠˋ」和「ㄗㄠˋ」2種讀音，所以才會有些人唸「肉燥（ㄗㄠˋ）飯，不過根據教育部國語辭典，在「肉燥」這個詞語中，燥字要唸「ㄙㄠˋ」。