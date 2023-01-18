大陸國家統計局17日公布2022年末全大陸人口為14億1175萬人，比上年末減少85萬人。其中，全年出生人口956萬人，陸媒指出，這是1950年以來，年出生人口首次跌破千萬，且人口出生率連續3年跌破1％。大陸官媒指出，出生人口下降存在三大因素，分別是育齡婦女規模下降、婚育觀念改變、年輕人生育顧慮加大。

「央視網」微博公眾號當日發布《消費主張》節目影片分析稱，大陸出生人口下降存在三大因素：一是育齡婦女特別是生育旺盛期育齡婦女規模下降。「十三五」時期（指2016年至2020年）20歲至34歲生育旺盛期婦女人數年均減少340萬人，且2021年相比2020年減少473萬人。

二是年輕人婚育觀念顯著變化，生育意願持續走低，育齡婦女平均計畫生育子女數逐年遞減；三是隨著經濟社會發展，住房、教育、就業等多重因素影響下，生育、養育、教育成本居高不下，加大了年輕人的生育顧慮。

澎湃新聞引述大陸官媒《求是》雜誌去年8月曾刊發國家衛健委黨組署名文章《譜寫新時代人口工作新篇章》指出，新時代大陸人口發展面臨著深刻而複雜的形勢變化，人口負增長下「少子老齡化」將成為常態。

文章稱，一是隨著長期累積的人口負增長勢能進一步釋放，總人口增速明顯放緩，「十四五」期間將進入負增長階段；二是生育水準持續走低，近年來總和生育率降到1.3以下，低生育率成為影響大陸人口均衡發展的最主要風險。

文章還指出，三是老齡化程度加深，預計2035年前後進入人口重度老齡化階段（60歲以上人口占比超過30％）；四是家庭小型化，2020年平均家庭戶規模降至2.62人，較2010年減少了0.48人，養老和撫幼功能弱化；五是區域不平衡，一些生態脆弱、資源匱乏地區人口與發展矛盾仍然比較凸出。