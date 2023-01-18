三星於台灣時間2月2日Galaxy Unpacked 2023發表會前，三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士發表專欄，分享對行動科技的見解，強調行動科技的重要性逐年提升，如今已躍升日常生活的核心，並成為激發創新的泉源。

盧泰文說，人們透過這些利器，創造並消費能夠串聯、啟發或娛樂你我的內容。即便在旅途中，我們也能沉浸在精采萬分的遊戲世界。而離開座位時，亦能與同事維持聯繫，如期完成工作。我們透過便利的單一端點，管理生活的各個層面－從身心健康習慣，到聚會、購物、旅行等。

盧泰文說，我們的生活圍繞著這些體驗，因此人們從值得信賴的品牌，挑選他們可以依賴的裝置。與此同時，氣候危機等全球性的挑戰，迫使人們重新審視自己的生活方式。建構更美好的世界、實現更公平永續的未來，人人有責。我們堅信行動科技可成為豐富人類生活的催化劑，實現我們對未來的美好憧憬。這就是三星目前所作所為的背後驅動力。

對於即將發表的Galaxy S23，盧泰文說，Galaxy S系列是三星落實此願景的最佳實例。今年，我們為Galaxy S系列付諸加倍的努力，並延續一脈相承的創新理念。

因此，Galaxy智慧型手機的專業級相機模組更加智慧，能輕鬆駕馭任何光源條件，成就最優異的照片與影片。除了最佳化軟硬體，三星秉持的開放合作理念，亦催生出最新的晶片組，實現最快速、最強悍的Galaxy效能。而我們的生態圈串聯性，亦比過往更流暢無縫。

盧泰文說，Galaxy S Ultra機種是體現Galaxy S系列的極致之作。以重新定義的效能與品質，提供用戶卓越之最、深得信賴的產品。我們將備受喜愛的Galaxy Note體驗注入Ultra，集Galaxy雙旗艦的強悍功能、極致效能與創意應用於一身。

盧泰文強調，Galaxy S Ultra堪稱三星行動創新的巔峰之作，名列最出眾的機種，我們將於不久的未來，向各位展示Ultra的超群能耐，如何橫跨更多的裝置類別。

盧泰文說，效能不僅關乎更強悍的表現。它亦涉及對環境影響最低的持續創新。我們致力對抗氣候變遷，並以最新的環保策略為方針，使我們倚重的技術更具永續概念。因此，我們在產品生命週期的每一個階段，皆將綠色永續置於首要之位。

這意味著，結合進化的耐用性與可靠性，打造使用壽命更長的裝置；為更多元件融入更多的回收材料；與志同道合的夥伴攜手前行，藉以凝聚眾人的向心力，為人類和地球創造正向改變，並為產業樹立全新標準。

在台灣時間2月2日的Unpacked發表會中，盧泰文預告，我們將展示創新與永續的共融，如何孕育終極的卓越體驗。在局勢最為嚴峻的時刻，我們突破行動體驗的疆界，再立新標竿－獻上登峰造極的行動體驗，令用戶在未來數年內愛不釋手。