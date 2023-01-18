喜迎金兔年，為鐵粉新年開運，王品集團旗下五大鍋物品牌「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」共同開涮祭好康，春節期間將發出2萬組紅包，總價值高達億元。除了豪氣送加菜金，各品牌也再推好康，「聚日式鍋物」祭滿千送千、「嚮辣」則有打卡好禮，手掌大XXL鮑魚拼盤。

過年領紅包沾喜氣，王品五大鍋物品牌聯手大撒紅包，大年初一至元宵（1月22日至2月5日），下載瘋美食App即可領5,000元優惠券，1月30日起憑券至各品牌門店單筆消費滿千可折抵百元，等於現打9折優惠，加碼嗑鍋小確幸，讓年後開工不憂鬱。

「聚日式鍋物」1月16日至2月28日發出滿千送千聚集令，至門店單筆消費滿千贈百元禮券10張（不跨品牌消費），吃越多賺越多。若透過瘋美食App結帳，消費3筆各滿千元，領3,000元優惠券，累計加送300點瘋點數。

1月20日至2月28日期間，下載瘋美食APP消費送贈菜券，到台式潮鍋「尬鍋」內用消費兩客套餐招待「梅花豬肉」一份。加入「尬鍋」LINE官方帳號，不分內用外帶，結帳滿400元獲得1點，集滿8點可兌換價值199元海鮮拼盤一份。

春節聚餐吃好料，煮熟後紅通通的蝦子最應景，和牛火鍋吃到飽品牌「和牛涮」，大年初一起至3月31日，到店內消費打卡送價值129元藍鑽蝦一份。開工同樣好康連發，2月1日至2月28日加入和牛涮LINE好友領券，憑券內用消費兩客頂級和牛套餐，招待一份日本A5和牛。

「嚮辣和牛麻辣鍋」1月20日至1月31日打卡好禮，內用4人以上消費套餐，贈價值636元手掌大XXL鮑魚一份。加入「嚮辣」LINE官方帳號，內用消費滿千獲得1點，集滿15點可兌換價值798元「就是嚮涮肉套餐」一客。

1月20日起至精品麻辣鍋「青花驕」，憑瘋美食APP消費，贈「橄欖豬梅花」兌換券一張。即日起參加品牌LINE集點活動，結帳滿600元集1點，集滿10點送價值378元日本北海道干貝一份。