虎年即將過去，農曆年前民眾信心轉趨憂鬱。國泰金控18日公布1月國民經濟信心調查，各項指數多由正轉負，或負值加大，1月預估未來經濟景氣比現在惡化者達52.9％，比2022年12月的41.5％增加不少，景氣展望指數一個月時間由-8.8再降到-29.3。

且民眾預估未來半年找工作困難度提高者，亦從2022年12月的37.1％拉高到43.6％，即就業展望指數從-17.4亦降到-27.6；預估未來半年薪資比現在增加者從前一個月的20.9％微降到20.3％，主要是預估減少者由2022年12月的18.1％拉高到21％，薪資展望指數亦從2.8轉為-0.7，即由正轉負，對未來薪資收入相對悲觀。

2023年1月民眾對未來景氣、就業、收入及投資，都比2022年12月悲觀，多項指數由正轉負，如薪資展望、股市信心及風險偏好都在一個月時間內由正轉負，連帶影響消費信心，在非耐久財消費指數上，亦由2022年12月的9.5急速轉為-2.5，亦是由正轉負。

即2022年12月有35％受訪者有意在未來半年增加非耐久財消費，即購物、旅行等，2023年1月降到28.9％，意願降低者達31.4％，亦比前一個月25.5％拉升許多，因此非耐久財消費意願轉負，即除了投資外，經濟成長動能中的民間消費意願亦受到影響。