差一年，約差四千點的信心。國泰金控18日公布1月國民經濟信心調查，有64.7％的受訪者預估今年上半年台股低點恐跌破13,000點關卡，僅35％多認為可以守在萬三以上，相較2022年2月農曆年前的調查，當時預估台股低點是跌破萬七，且有39％以上認為可以守住，即一年左右，庶民對台股信心下降四千點。

至於上半年台股高點，42.9％的受訪者預估可突破17,000點，其中15.7％預估可破18,000點，但最多是估14,000到16,000間之間，比重達57.1％。

2022年時的調查，49.7％估會破19,000點，其中甚至有31.5％估會破19,500點，最多是50.3％估在18,000點到19,000點之間，亦是比2023年1月的調查高出三千到四千點的信心。

國泰金1月例行性針對集團客戶發出電子問卷顯示，民眾對台股及投資台股的信心1月明顯回落，2022年12月還有34.2％預估台股在未來半年會上漲，33.2％估會下跌，即台股信心指數仍是正數，但2023年1月初調查，23.8％預估未來半年台股維持漲勢，但有44.4％預估會下跌，台股信心指數由正急轉為負，降到-20.6。

1月投資台股意願指數亦從2022年12月的3.9，轉為-1.8，有意將現金轉入股票投資者24.1％，減少意願者25.6％，與2022年12月25.3％想錢進台股，21.4％則是減少意願的比重相反，代表民眾對股市預期略轉悲觀，投資意願有略減。

分析原因還是各界預估2023年升息恐造成全球經濟成長放緩，衝擊資本市場，上半年各國股市恐多是回檔震盪，但亦有專家預估，當各界都預估市場會下跌時，恐怕低點就不會實現，股市拉回即是進場買點。