中方空軍殲-16警巡 驅離外機

隨著外國軍機近距離偵察的次數與日俱增，剛出校門的中方戰機飛行員就奉派沿著中國東南海岸執行戰備巡邏任務。

據《南華早報》（South China Morning Post）17日報導，中方官媒央視說，一批剛結束訓練才短短1個月的戰機飛行員，就奉命前往東海和南海巡邏，以驅離外國軍機。

中方軍事專家說，這些軍機大都是美國戰機，而解放軍正讓新科飛行員加緊接受戰場訓練，以因應外機侵擾。「新員剛改裝完一個月，接到訓轉戰任務，這是我完成改裝之後，第一次進行戰備任務，而且還是以一個訓轉戰的形式執行，」24歲的殲-16戰機飛行員宋子昊說，當時他會接獲命令，是因為自己的戰機最接近現場，而才一飛到現場，就接獲雷達警告，「這說明外軍機已經開啟了雷達，對我們進行了提前掃描，對其進行對等反制，沒多久他便離開了。」

不過，宋子昊強調，「其實因為我們從改裝開始，就一直在戰鬥一綫，每天都在看到，所以當突發情況真的要來臨的時候，我並沒有覺得多麼慌張，或者覺得它來這麼快，因為它時時刻刻發生在我們身邊，我們也是時時刻刻做好了準備。」

另一方面，資深殲-16飛行員李超說：「警巡是屬於實戰狀態，我帶的是實戰武器，而且武器屬於待擊發狀態。」他說，有一次他得知對方的雷達正在搜索自己，由於對方是具有攻擊性的兩架戰鬥機，「如果我是貿然去抵進的話，他們隨時可能對我開火，有可能會影響事態的升級，這個時候我作出了第二步決定就是，我下令關閉了機上所有的一些對外發射的一些電子設備，用超低空消失在茫茫的黑暗裡，通過他們兩架飛機之間，穰後做了一個桶滾的動作，站在了他們僚機的尾後，對方的飛機看到我們已經占據了絕對的主動優勢，然後他們也不敢輕舉妄動」。

China sends in junior air force pilots to tackle rise in US spying missions https://t.co/OFhuIwyq1o — South China Morning Post (@SCMPNews) January 17, 2023

而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，自從去年12月初以來，美國軍機就加強在東海和黃海的近距離空中偵察。而這迫使解放軍訓練更多能因應美方挑釁行為的飛行員。他說，這也正是為何這麼多年輕飛行員被迫執行根本超出他們能力的任務。然而，他強調，由於中方不願對峙升級為軍事衝突，因此解放軍飛行員十分自制。

另據央視說，中方也徵召別處戰區的飛行員加入其他區域的警巡。例如，西部戰區的殲-16戰機飛行員就被部署到南部沿岸執行警巡任務，而北部戰區的殲-20戰機飛行員則奉派到東部戰區，進行夜間飛行訓練，以監視台海。

據北京大學旗下智庫《南海戰略態勢感知計劃》（SCSPI）說，去年美國在南海上空進行了約680架次的近距離偵察，其中單是12月就有68次。