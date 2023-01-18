攸關普發6000元現金的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，近日和國民黨版本一同送至立法院聯席委員會併案審查。民眾黨團總召邱臣遠18日重申反對第三條中的「空白授權」，痛斥政院以搭便車、包裹式的條例綁架在野黨，而條例實施時間也該縮短至2024年6月30日，且不得舉債支應。

黨團幹事長張其祿說，民眾黨仍主張儘快發錢給國人，無奈條例有「夾帶」性質、包山包海，很多部分原先都屬公務、前瞻預算，相關財政紀律還是要遵守，而超徵屬於機會財，每年金額不固定，並不是很有法治精神，尤其超徵的錢要等歲計賸餘出來才能算清，當前主計長已承諾不會舉債，未來黨團會看緊，避免變成更大的空白授權。

張其祿直言，台灣已經債台高築，若要再舉債，期期以為不可，現在時間已經不多，如果能夠讓發錢單純化，期望2月底前能發出，但不要夾帶方式包山包海的制定條例。

「政府都要換屆了，這還能執行嗎？」張指出，目前整個特別條例制定跟預算，都要用完才能有很好的審計，這是個大問題所在，民眾黨會秉持嚴審態度幫國人把關，如果能單純化發錢是最好。

此外，邱臣遠提到，當前特別條例中編列1000億給勞、健保及台電電價補貼，比例約為台電500億、勞保300億及健保200億，然而，台電2年虧損將近5000多億，公務預算也編了1500億支應，可見錯誤能源政策造成納稅人血汗錢必須投入財務黑洞，是大家不願見到的。

張其祿也說，國家整體能源政策確實出了相當大的問題，為了達成綠能目標卻造成整體極大虧損，衍生出地方黑金、光電案，現在又拿納稅錢貼黑洞，問題非常多，呼籲政府應有制度性檢討，而不是拿到錢就往黑洞裡砸。