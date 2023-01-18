日本人氣聲優櫻井孝宏，過去曾參與多部動畫演出，像是《鬼滅之刃》富岡義勇、《驅魔少年》神田優、《JOJO》岸邊露伴和《Code Geass》樞木朱雀等角色，還榮獲第26屆動漫大獎賞「最佳男配音演員獎」，在日本是頂流聲優代表。但自從去年10月爆出婚內出軌長達10年後，人氣便大受影響，豈料近日又有一名女子出面爆料，除了原本的小三以外還出軌多人。對此，櫻井孝宏事務所也再度出面回應了。

根據日媒綜合報導，櫻井孝宏的事務所今日出面表示，該女士曾向櫻井孝宏索賠1000萬日幣（約新台幣236萬元）遭到拒絕，才出面爆料。而櫻井孝宏的律師也強調此事已構成刑事案件，所以無法回應內容，目前事務所還在與律師商討對應措施。

網友看到新聞後卻對櫻井孝宏豪不留情，紛紛暗諷「我確實出軌了，但我被威脅了」、「人一旦沒有道德底線做出什麼事情都不意外了，他可能連個人都算不上」、「連個1000萬日幣都沒有嗎？」、「濾鏡碎了一地」、「數碼寶貝的甲蟲獸竟然出軌了」、「可以沒有名聲，但不能沒有錢」再度引起網友熱烈討論。

事實上，櫻井孝宏去年就爆出婚內出軌長達10年，小三還是他的工作伙伴之一，兩人甚至「以結婚為前提交往」，讓外界相當震驚，不過交往10年並論及婚嫁的小三，得知櫻井孝宏已婚身分後，一度心痛欲絕到送醫急救，並辭去原本廣播工作。但沒想到近日他又被媒體爆出還有另一名外遇對象，而且斷斷續續發生關係長達17年，過程中櫻井孝宏多次要求女方提供私密照並送女方戒指，讓女方誤以為兩人有發展可能，未料得知自己並非正宮後，因此身心重創，才決定出面爆料，複雜的男女關係讓外界看傻了眼。