國內鞋廠做愛心，募集民眾家中的舊鞋子，經過整理，送給偏鄉的弱勢族群。（張志康攝）

農曆春節將至，許多人都會在年前整理家中汰舊換新。國內有四家鞋廠合作進行「舊鞋募集、偏鄉送愛」活動，募集民眾家中的舊鞋，除可享有買新鞋優惠外，業者也將在整理舊鞋後，送至偏鄉，讓惜福愛物的初心，傳達出去，也讓弱勢族群感受暖意。

國內鞋廠品牌DK行銷經理洪永葳表示，該公司每年都會舉辦「舊鞋募集」公益活動，募集消費者的舊鞋子，捐給公益團體。今年則是邀請國內知名鞋廠，包括紅螞蟻、冠威、鑫僑及興隆等國內知名鞋廠，一起共襄盛舉，捐出數千雙過季的鞋款予勵馨基金會及關愛之家等公益團體。

洪永葳指出，只要消費者的舊鞋子的鞋底沒有脫落、沒有開口笑或發霉等情形，都可以送到DK門市捐出，該公司的員工將會檢查鞋況，確認無過度磨損且行走安全無虞之後，會進行清潔整理並成雙打包裝箱寄出。

不過洪永葳建議，因為是要送到偏鄉的弱勢家庭，因此希望民眾儘量提供運動鞋、休閒鞋或是平底包鞋，更比較貼近受贈者的實際需求。

這項活動將自即日起至1月31日止，民眾可以趁著年前家中進行大掃除、整理家中舊物時，將舊鞋子捐出，近日也陸續有民眾將家中的舊鞋子拿到DK門市，有些甚至還很新，DK的員工也很開心看到有民眾共襄盛舉，將幸福傳遞給需要的人。