蔣萬安花公帑印全家福賀卡。（林延鳳提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長蔣萬安日前才因印製「兔來萬安」春聯，遭質疑馬屁文化再次復辟。民進黨台北市議員何孟樺、林延鳳今再踢爆，近日收到一份台北市長蔣萬安送的新年的餅乾禮盒，但小卡竟出現蔣萬安全家福合照，署名從蔣萬安到他老婆、大兒子的簽名都有。北市府回應，蔣萬安的家庭即將迎來三寶，很希望運用這個方式，跟大家分享喜悅。

蔣萬安花公帑印全家福賀卡。（林延鳳提供／楊亞璇台北傳真）

何孟樺指出，市府秘書處來到她的辦公室，說要送「台灣燈會邀請函」，但收到的提袋，外面印有台灣燈會主視覺，打開後，裡面有台北燈節的餅乾、餅乾糖漿，還有一個小燈球。至於台灣燈會相關資訊？完全沒有，只有看到一張印上蔣萬安全家福的新年賀卡。

何孟樺表示，雖然很謝謝蔣萬安祝她新年快樂，但是用台灣燈會的名義夾帶自己的新年祝福，不只觀感不好，也會有市長藉政府活動來行銷自己的疑慮，難道市長說要杜絕馬屁文化，就真的只是說說？國民黨封建文化死性不改？

另外，何孟樺質疑，賀卡落款不是應該要用「台北市長 蔣萬安」嗎？結果卻印上蔣萬安妻小全家的名字，難道要重蹈陳佩琪干政柯市府的覆轍嗎？

何孟樺說，這份提袋每個議員辦公室都有，針對馬屁一打再打、假政府活動來行銷自己的疑慮，市長應該儘速出面說明，也要避免日後再有這種行為。

何孟樺呼籲，台灣燈會睽違23年重返台北，對台北市是非常重要的活動，希望蔣市長上緊發條、公私要分明。一天到晚出這種紕漏，蔣萬安是把台北市府當成競選總部來行銷自己嗎？

林延鳳也質疑，公款發蔣家小卡，人民的稅金是蔣家的銀庫？蔣市府在春聯黨國官場馬屁文化後又一樁。她批評，蔣市長遭爆市政都靠李四川，但自我宣傳是不遺餘力，連家裡三寶都用來消費。

林延鳳說，新年的餅乾禮盒內附的小卡，上面竟然放的是蔣萬安全家的家族合照，結尾署名從蔣萬安到他老婆、大兒子的簽名都有，外包裝明明是2023年台北燈會的宣傳，但是內裡卻放著蔣萬安自己家的照片，人民納稅錢可以這樣子當自己家的嗎？原來當市長自己家過年送禮可以用公務預算來支出，用納稅人的錢為自己家具名宣傳，國庫通蔣家銀庫嗎？

林延鳳酸說，蔣萬安市長是效法花蓮王家族吧，用行政資源為蔣家做廣告宣傳，傅崐萁和徐榛蔚夫妻舉凡幫助弱勢家庭的三節物資、農民曆，長期印著他們夫妻本人的照片，自我行銷不遺餘力。現在蔣家當市長，台北逐漸花蓮化？

台北市政府發言人羅旺哲對此表示，今年適逢台灣燈會在台北，睽違23年之後回到台北主辦；今年的賀禮主要是希望能協助推廣台北的觀光，因此特別致送光源兔的餅乾，向所有好朋友推廣台灣燈會。蔣萬安的家庭即將迎來三寶，很希望運用這個方式，跟大家分享喜悅。