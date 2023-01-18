幕末偉人坂本龍馬故鄉的「高知縣」，位在日本四國南部，全縣坐擁太平洋，背倚四國山脈，縣內高達84%森林，孕育無數清流，是個不折不扣的大自然寶庫。好山好水盛產品質優異的「土佐酒」，有酒豪王國之稱外，得天獨厚的地形及氣候也造就了名響全國的農漁牧業，其中農產以柚子、茄子、韭菜產量均位居全國之冠，海鮮及畜產則以「鰹魚」及土佐夢幻和牛「土佐褐毛牛」聞名遐邇，是吸引旅人們爭相品味的美味逸品。

優質食材也造就高知縣內許多魅力出眾的獨特在地美食，不僅多次入榜全日本「在地美食魅力度調查」，更獲頒文化廳在2021年頒布的深植地區飲食文化的「百年美食〜從江戶時代流傳至今的鄉土料理〜」認證，其中最具代表性的鄉土「炙燒鰹魚（又名鰹魚半敲燒）」及「皿缽料理」更入選特別賞。

百年宴客皿缽料理 海鮮組物大拼盤超豪華

談及高知縣的美食，不能錯過最能代表南國土佐的酒豪王國宴客料理「皿缽料理」，起源17世紀自江戶時代流傳至今的鄉土料理，現今仍是高知人的宴會桌上必出現的料理。皿缽意為「大拼盤」菜色豐富且擺盤精緻。以大盤盛裝是為了讓客人可隨意夾取，且宴會主人不必一直備菜可與客人同聚一堂，悠閒地享用佳餚而來。

皿缽料理分為包含炙烤鰹魚、鮪魚、青魽等各類海鮮的「生魚片拼盤」，和以壽司為主的「組物拼盤」。組物常見魚類壽司、壽司卷、燉煮料理、燒烤料理、油炸料理，甚至還會有水果和羊羹等菜色，五顏六色讓人目不暇給。

然而，來到美食雲集的高知縣可別只是飯來張口，還有許多可以自己DIY的美食體驗，想為行程中增添點樂趣的旅人，千萬別錯過了。

高知縣盛產來自太平洋的鰹魚，除了用來做高湯外，獲選為高知縣票選冠軍的靈魂美食「炙烤鰹魚」更是高知百年歷史的極品料理。炙燒鰹魚起源眾說紛紜，普遍說法為當時漁師的伙食，另一說則是在為了防止食物中毒而禁食生魚片的時代將表面烤熟作為烤魚食用，而這種吃法也成為後世高知的靈魂美食代表。

傳統的炙烤鰹魚是以稻草大火高溫燒烤，在魚肉約三分熟時切成厚片，香脆表皮與赤身魚肉，交織出外酥內嫩多汁的夢幻口感。而根據調味方式不同又有兩種吃法，單純撒上鹽巴的正宗土佐派吃法，吃得到魚肉最鮮醇的風味；另一種是搭配醬油、柚子醋調味的沾醬吃法，則帶出濃郁多層次的口感，各有風味。在高知縣有許多提供鰹魚稻草燒體驗的設施，可以親自體驗更覺美味。

日文鰹節是指鰹魚做的柴魚乾，以宗田鰹魚做成的「宗田節」是高知縣土佐清水市名產之一。將鰹魚日曬煙燻乾燥而成的鰹節，香味濃郁甜美，可直接削成薄片做成高湯，還有將整條魚乾裝入醬油瓶中銷售，民眾購買後加入醬油，即成為日本調味聖品「鰹魚醬油」。可用於製作鍋物、湯麵的高湯。製作宗田節有百年歷史的「武政商店」，除了可購買宗田節鰹魚醬油瓶，也能體驗將手刨柴魚片裝瓶，製作屬於自己的宗田節醬油瓶。

鰹魚稻草燒體驗

武政商店

‧ 地址：高知県土佐清水市中ノ浜236

‧ 交通：土佐黑潮鐵道「中村站」轉搭高知西南巴士至「中ノ浜」站下車徒步約1分

‧ 體驗人數需為2名以上，請事前預約。

宗田節鰹魚醬油瓶DIY製作體驗

價格及預約方式請見官網：

手作田舍壽司體驗

田舍壽司是使用時令食材製作的蔬食壽司，竹筍、琉球莖、茗荷、香菇、蒟蒻等，食材根據地區和季節有所不同，是高知著名的鄉土料理。以高知特有的山村食材挑戰製作壽司捲、握壽司、以及蒟蒻包壽司等體驗相當特別。

手榨柚子汁體驗

高知東部的馬路村因林業沒落而轉向發展柚子栽培，現今柚子產量成為全日本第一。沿路風景也從林業轉變成柚子。過去運送木材的森林鐵道也變身一望無盡柚子田的「柚子路」而重生，甚至獲得日本遺產認證。而柚子也成為在地鄉土料理中不可或缺的食材，無論食用、調味料、化妝品等都能見到柚子的元素。每年10月中旬～12月中旬是柚子產季，除了品嚐現成的柚子料理，還能自己DIY鮮榨柚汁體驗。從親自鮮採柚子，使用古早榨汁器具，果汁裝瓶品嘗。喜愛柚子那酸甜滋味的朋友們，秋季來高知不能錯過！

▲鰹魚刨片體驗。 圖：高知縣國際觀光課／提供

▲DIY製作宗田節鰹魚醬油瓶成品。 圖：高知縣國際觀光課／提供

味工房JINEN

‧ 地址：高知県安芸郡安田町正弘566

‧ 時期：10月中旬～12月10日前後（每年日程會有變動，事前確認）

▲田舍壽司是使用了時令食材的蔬食壽司，是高知著名的郷村料理。 圖：高知縣國際觀光課／提供

‧ 交通：高知東部交通巴士「正弘下」站下車徒步約1分

‧ 體驗人數需為6名以上，請事前預約。

▲手作田舍壽司體驗，好玩又好吃。 圖：高知縣國際觀光課／提供

預約請洽「ゆずと森林鉄道日本遺産協議会，更多高知美食體驗可參考官網－高知美食體驗特輯

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

▲手榨柚子汁體驗。 圖：高知縣國際觀光課／提供