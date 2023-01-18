【旅奇傳媒/編輯部報導】台南台灣好行88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線於112年1月20至29日農曆春節連假期間，推出「2023 兔Gather Forever」台南台灣好行 陪你過新年活動，只要憑8899或山博行線一日券，即可免費兌換每日限量新年禮，邀請大家一起來台南搭公車、拿好禮、兔年行大運！

▲每日限量新年禮-水道咖啡北海道雪鹽牛奶霜淇淋。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

台南市市長黃偉哲表示，台南台灣好行88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線於111年台灣好行路線評比均獲得優等，顯示本市台灣好行觀光公車服務優質，且深受各地遊客喜愛，其中本市及山博行線更榮獲「服務品質提升獎」，本府與客運業者定期檢視台灣好行觀光公車各項服務，並滾動檢討路線，以優化各項服務，在服務品質上有長足進步，邀請大家趁著農曆春節連假期間，逛逛台南各大熱門景點，還可以免費領取限量新年禮，歡迎各地遊客一同來台南過新年，並體驗優質的低碳旅遊。

台南台灣好行「2023 兔Gather Forever」陪你過新年

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，今年農曆春節連假共有10天，台南台灣好行每天都有限量新年禮等你來拿，只要購買8899或山博行線一日券，乘車當日可不限次數搭乘台灣好行觀光公車，用行動實踐永續態度，還可以至指定地點兌換每日限量新年禮，讓台南台灣好行陪你一起熱鬧過新年！

搭乘88府城巡迴線或99安平台江線的遊客，憑8899一日券可至台南火車站南站，向府城客運站務人員索取每日限量50份「你好台南」耳機包，隨機內附台南古蹟漫遊券，可免費至台南四大古蹟－赤崁樓、安平古堡、安平樹屋及億載金城參觀喔！

臺南左鎮化石園區、臺南山上花園水道博物館及臺南市南瀛天文館於112年1月20至21日休館2天，建議遊客於112年1月22至29日規劃來趟台南近山區博物館知性之旅，只要憑山博行線一日券即可至臺南左鎮化石園區、臺南山上花園水道博物館、臺南市南瀛天文館、南科贊美酒店及善化啤酒廠共計5處景區免費兌換每日限量10份新年禮。

另外山博行線於112年1月22至29日期間，更加碼贈送每日限量10份魚頭君撲克牌，來台南好吃、好玩、又有禮物免費拿，請大家千萬不要錯過囉！

台南旅遊人氣滿點，春節連假期間台南還有各式精彩活動，包括2022 Mattauw大地藝術季、月之美術館2022漫月美行動、龍崎光節-空山祭、南科贊美酒店「2023小小農夫冬令營」，以及臺南市南瀛天文館「2023南瀛天文館寒假營隊」等精彩活動將陸續展開，邀請大家一同來共襄盛舉！最後，再次提醒大家參加活動時，請務必遵守防疫相關規定。更多臺南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

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