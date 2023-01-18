副總統賴清德同額競選成為新任民進黨主席，後續發展成政壇焦點。台灣民意基金會董事長游盈隆爆料，據傳19日新內閣名單就會公布，新的行政院長是陳建仁、副院長是鄭文燦，與近期傳言相符。游盈隆直言，若此為真，那2024民進黨總統和立委選舉要倒大楣了，而最倒楣的就是賴清德，因他理論上將代表綠營參選2024總統，蔡英文此人事安排已不只是授人以柄，而是向藍營繳械、棄械投降的意思，讓游不解又不寒而慄地喊：「蔡英文就算和賴清德有心結，有陳年老帳，有必要玩這麼大？」

游盈隆昨（17）日在臉書發文表示，他聽說19日新內閣名單就會公布，而新的行政院長是陳建仁、副院長是鄭文燦，和近期傳出的消息一致。如果真的是這樣，那就用一句台灣俗語來形容：「猴免挵囉！」2024民進黨總統和立委選舉要倒大楣了。

游盈隆質疑，蔡英文如果硬要陳建仁和鄭文燦搭檔行政院正副院長，對民進黨來講絕對是一個天大的災難，特別是在大選年，因為這無異是宣布「疫苗門與論文門進入第二回合」，任由藍營提款一整年，最後連政權一起提走。民進黨中生代不是人才濟濟嗎？為什麼非陳、鄭二人不可？

對此，游盈隆感嘆，若新內閣人事如傳聞，那最倒楣的是即將上任的民進黨新主席賴清德。如無意外他也將代表民進黨參選2024總統。當蘇內閣總辭，接任的是陳建仁和鄭文燦，這已經不只是綠營授人以柄，而是向藍營繳械，棄械投降的意思。問題是，蔡英文就算和賴清德有心結，有陳年老帳，有必要玩這麼大？把一場還算好的局賭臭，不戰而降，好好筊賭到輸輸去，江山拱手讓人？思之不寒而慄，但願這不是真的。