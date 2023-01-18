「毛孩年夜飯」健康餐，你會做嗎？在過年的時候大人吃年夜飯，你也要做一點給狗狗吃。立委費鴻泰與太太王怡心一起合作推出狗狗健康餐食譜，自己容易做又很省錢。

王怡心說，過年大家一起圍爐吃年夜飯，當然也不能忘了為寵物準備。所以特別和費鴻泰一同拍攝影片，向大家介紹。

費鴻泰表示，平常除讓狗狗吃飼料，獸醫師也建議要幫狗狗準備健康的副食，像是地瓜、南瓜、紅蘿蔔，還可以買便宜的蘋果切丁水煮，讓狗狗更容易吃下肚，還有蛋。

因為最近費鴻泰和王怡心一起去醫院，做例行健康檢查，他表示，讓我有很強烈的感受，我跟我太太去榮總做健康檢查；從檢驗報告裡面，看到我太太指數都非常的標準。但是，我卻有兩個紅字。

費鴻泰說，醫生跟我們聊天的時候，提到可能我太太每天為狗狗準備吃的DIY健康餐，狗狗吃蛋黃、王老師吃蛋白；狗狗吃蘋果，我們喝蘋果湯。如此三個月下來，王老師健康狀況變好。

立委費鴻泰送您「毛孩年菜」食譜。（費鴻泰提供）

費鴻泰說，幫狗狗準備這些健康餐，對飼主其實也大有幫助。如果你也經常吃地瓜、南瓜、胡蘿蔔、蛋、水煮蘋果，三個月以後，你會變得比現在還要健康。

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《狗狗鮮食DIY食譜》

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