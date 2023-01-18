去年10月，美國公佈對中國大陸的半導體限制措施，拜登政府17日也正式對澳門實施這套出口管控措施。此外，拜登試圖說服正在訪美的荷蘭總理呂特（Mark Rutte），讓荷蘭加入對中晶片制裁禁令，但目前沒有進展。

美國之音報導，在此之前，華盛頓對向北京輸送先進晶片和晶片製造設備實施管控，並指出這些技術有可能從該地區轉移至中國其他地方，如今這項管控措施也涵蓋澳門行政特區。

美國商務部產業安全局（BIS）在《聯邦公報》上公佈「臨時最終規則」，宣布去年10月公布的管控措施也適用於澳門，並在昨日生效。產業安全局指出，「中國在經濟和商務關係上給予澳門有限的自治。」

另一方面，拜登17日在白宮接待來訪的荷蘭總理呂特，他敦促荷蘭支持美國對向中國出口晶片製造技術的新限制。拜登在會晤前向記者表示，他和呂特一直在研究「如何維護自由和開放的印太地區」，以「應對中國的挑戰」。

拜登說，「簡而言之，到目前為止，我們的公司、我們的盟友已經在我們對未來的投資中所做的一切保持了步調一致。因此，在今天我期待著討論我們如何進一步深化我們的關係，並確保我們的供應鏈的安全，以加強我們的跨大西洋夥伴關係。」

然而，拜登試圖說服荷蘭支持美國對中國出口晶片製造技術新限制，似乎沒有取得任何進展。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，拜登政府將會繼續這一努力，「我們不會去強迫我們的任何盟友或夥伴。我們與他們保持密切協商，由他們做出自己的決定。」

在呂特訪問之前，荷蘭外貿部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）表示，荷蘭正在與歐洲和亞洲盟友協商，而不會自動接受美國商務部去年10月推出的新限制，「你不能說因為他們已經向我們施壓了兩年，現在我們就必須在虛線上簽字。我們不會這樣做」。