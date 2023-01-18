校方及地方各界一起歡慶新校舍、操場跑道及公共藝術啟用，提供學生及社區民眾一個良好的活動場域。(陳世宗攝)

梧棲國小新校舍、操場啟用，提供孩子舒適學習環境。

台中市有125年校史的梧棲國小，因校舍老舊耐震力不足，市府挹注大筆經費拆除重建，以8700餘萬元新建「樂學樓」2020年底啟用，另以9千多萬元新建B棟教學行政大樓今天舉行啟用典禮；市長盧秀燕說，市府另挹注1億多元新建西棟大樓最近完成發包，預計2025年底完工，提供孩子更安全舒適學習環境。

校方及地方各界一起歡慶新校舍、操場跑道及公共藝術啟用，提供學生及社區民眾一個良好的活動場域。(陳世宗攝)

梧棲國小校舍老舊耐震力不足，市府挹注9千多萬元拆除重建B棟教學行政大樓，也挹注962萬元經費整建操場跑道，加上極具特色的公共藝術升旗台，提供學生及社區民眾一個良好的活動場域，今天舉行落成啟用典禮；市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、市議員顏莉敏、陳廷秀、王立任等共同見證啟用典禮。

盧秀燕指出，梧棲國小歷史悠久有125年歷史，原校舍老舊而且耐震係數不足，有安全疑慮，她了解全校師生和家長的期望，市府陸續拆除重建校內這3棟大樓，總經費約3億元；經費雖然龐大，但校園安全最重要，市府積極進行拆除重建，未來仍將持續投資更多教育經費以提升校園軟硬體。

校方及地方各界一起歡慶新校舍、操場跑道及公共藝術啟用，提供學生及社區民眾一個良好的活動場域。(陳世宗攝)

校方及地方各界一起歡慶新校舍、操場跑道及公共藝術啟用，提供學生及社區民眾一個良好的活動場域。(陳世宗攝)

教育局長蔣偉民說，B棟大樓拆除重建工程，市府教育局以9千多萬元打造全新風貌，今天落成啟用，這棟3層樓的建築延續「樂學樓」以船的造型意象，共有22間教室與行政辦公室，全校師生有了更安全、友善的教學環境。市府另外以962萬元經費整建學校操場跑道，加上極具特色的公共藝術升旗台，提供學生及社區民眾一個良好的活動場域。

梧棲國小校長羅文興表示，感謝盧市長對教育的用心，提供大筆經費改善校舍，不但讓校園煥然一新，也更舒適安全，他相信在市府支持下，透過全體師生努力及社區家長的用心，孩子們可以安心地在校園健康快樂學習並成長。教育局強調，梧棲國小西棟教學大樓拆除重建目前完成發包，預計2025年12月完工。