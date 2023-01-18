Gogoro(Nasdaq：GGR)周二宣布與印度馬哈拉施特拉邦和Belrise集團(前身為Badve Engineering Ltd)建立策略能源夥伴關係，並於達沃斯世界經濟論壇共同簽署合作備忘錄，打造前所未有的電池交換基礎設施。Gogoro是全球電池交換生態系的技術領導者，為城市提供智慧永續移動解決方案；Belrise則為印度汽車系統製造產業龍頭，雙方計畫建立「50-50合作夥伴關係」，於八年內投資25億美元，在世界人口第二大邦馬哈拉施特拉邦建置能源基礎設施。

此基礎設施將是現今全球最大的電池交換能源系統，並將運用於各種開放式的能源服務，包括電池交換、智慧電動機車、移動共享服務、電網需量反應與分散式儲能，以及智慧農業等應用領域。

Gogoro與Belrise計畫在馬哈拉施特拉邦打造開放且便利的智慧能源基礎設施，並透過交換電池和電池交換站發展智慧移動和儲能。同時，此設施的布建可望增加智慧能源、電動化運具和永續價值鏈領域的就業機會。該合作夥伴關係還有望促進馬哈拉斯特拉邦的智慧電動機車製造和組裝產業發展。

馬哈拉斯特拉邦首席部長Eknath Shinde表示，這或許會是全球規模最大的綠色經濟合作。馬哈拉斯特拉邦副首席部長Devendra Fadnavis也表示，正與Gogoro和Belrise合作布建世界上最大、最創新的智慧能源基礎設施，利用電池交換來解決日益嚴峻的能源挑戰，成為替代化石燃料的新選擇。

「實現智慧永續城市不是單一企業或政府的責任，而是需多方攜手合作提出全新的思維與永續能源使用方式。」Gogoro創辦人暨執行長陸學森說：「這次的合作就是這種全新思維的最佳範例，我們相信打造開放且便利的能源基礎設施，不僅能夠落實永續交通，更加速整個生態系的轉型。馬哈拉斯特拉邦、Belrise和Gogoro正在一起改變能源使用方式，建立全新的永續經濟，創造更多就業機會，提升創新科技與永續產業實力，最終增加增加出口，輸出到更多市場。」

馬哈拉斯特拉邦的電池交換基礎設施預期將於今年開始布建，將導入完整的Gogoro智慧能源生態系，包含電池交換站、電池交換技術、能源管理解決方案，並提供多元創新應用，投入於智慧城市規畫、儲能系統、移動共享服務、智慧電動機車、電網需量反應、分散式儲能、智慧農業等領域。

馬哈拉施特拉邦是印度的28個邦之一，馬哈拉斯施特拉邦擁有超過1.2億人口，是印度最大的經濟體和工業重鎮，每年GDP超過4000億美元，占印度總體工業產值的16%。馬哈拉施特拉邦因其對印度GDP的巨大貢獻，被譽為「印度的經濟成長引擎」，也是全國製造業和服務業最先進的邦，以及吸引最多海外投資的印度地區。馬哈拉施特拉邦的首府為孟買，是國際化大都市。

關於Belrise集團(前身為Badve集團)，Belrise集團是印度領先的一級汽車系統製造商，市占率達全印度兩輪和三輪車輛底盤市場的三分之一。Belrise集團的整體營收達7億美元，並在印度各地擁有29座最先進的工廠，專門為兩輪車、三輪車、四輪客車和商用車製造汽車零部件。該公司的多樣化產品組合包括金屬製造、聚合物加工、鑄造、鏡子和懸吊系統等。因應電動車浪潮，Belrise集團積極為電動車價值鏈中提供多元產品。