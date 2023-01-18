消息面：

1.紐約州1月製造業指數為負32.9，較去年12月的負11.2與市場預期的負8.6顯著惡化，並創下2020年5月以來新低和史上第五低紀錄，主要因訂單銳減和就業增長停滯。數據顯示全美製造業活動仍然低迷不振，加劇對經濟可能陷入衰退的擔憂。

2.英特爾執行副總裁兼全球營運長Keyvan Esfarjani表示，該公司將繼續推進在德國建造晶片廠的計畫，與德國各級政府的協商也正進行當中。德國媒體日前報導，由於德國政府拒絕提供更多補貼，英特爾已經取消在當地設廠的計畫。

3.美國聯合航空公布，2022年第四季營收較2019年同期疫情尚未爆發前成長14%，為124億美元。獲利較2019年同期成長31%，為8.43億美元。每股盈餘為2.46美元，優於市場預期的2.1美元。受惠於旅遊業復甦和機票需求強勁，該公司預估今年每股盈餘介於10至12美元，優於市場預期的6.54美元。聯合航空周二盤後股價漲2.36%，稍早前一度漲4%。

4.摩根士丹利公布，去年第四季營收年減12.22%，為127.49億美元，但優於市場預期的124.3億美元。獲利年減39.5%，為22.36億美元。經調整後每股盈餘為1.31元，亦優於市場預期的1.23美元。去年獲利為110.29億元，較前一年下滑26.64%，每股盈餘為6.15美元。

5.高盛公布去年第四季淨營收年減16.19%，為105.93億元，不及市場預期的107億美元。應屬股東獲利年減68.89%，為11.85億美元，每股盈餘為3.32元。去年全年應屬股東獲利減少49.11%，為107.64億美元，每股盈餘為30.06美元。

6.周二美元指數尾盤漲0.1%，報102.35。美元跌0.2%，報128.24日圓。日銀將於周三舉行政策會議，市場預期該央行將結束債息曲線控制政策。歐元跌0.3%，報1.0793美元。市場普遍預期歐洲央行將在2月會議升息50個基點，但可能在3月縮小升息幅度至25個基點。彭博社出具調查報告，受訪分析師預期歐洲央行最快將於今年7月降息，儘管該央行多數官員認為今年不太可能降息。

7.周二紐約期油收漲32美分或0.4%，報每桶80.18美元。倫敦布蘭特期油收漲1.46美元或1.73%，報每桶85.92美元。雖然中國去年經濟成長數據疲弱，但市場看好該國解封後經濟復甦前景良好，有利原油需求轉強。