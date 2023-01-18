因應疫後客運復甦，中華航空與The North Face二度跨界合作，推出全新概念旅行包，融合華航的旅行生活理念及The North Face的戶外運動精神，展現活力與動感風格的搭機時尚，即起陸續於長程線豪華商務艙及豪華經濟艙嶄新亮相。

華航2019年與The North Face合作機上盥洗包受到歡迎，新年度以提升旅客重覆使用性為發想，將機上盥洗包升級為旅行包，增加實用及機能性，提供長程航線豪華商務艙與豪華經濟艙兩款式，以活力的亮黃色調搭配經典不敗的黑色設計，打造全新概念旅行包，在長程線豪華商務艙搶先亮相，而豪華經濟艙專屬款式也將分階段上線。

The North Face為全球戶外運動領導品牌，此次華航旅行包延續飛行元素，拉鍊採航空迷喜愛的飄帶鑰匙圈，兩艙等包款並附有扣環掛勾設計，方便旅行攜帶及收納；豪華商務艙旅行包另加入背帶巧思，可搖身一變為側背小包，讓旅行包不只時尚且實用。

融合The North Face重視機能性及永續經營的品牌理念，華航表示，旅行包材質選用回收寶特瓶 ( rPET ) 再製而成，外包裝也納入環保設計，豪華商務艙採可水洗牛皮紙，豪華經濟艙則使用EPI生物可溶解袋，降低一次性塑膠袋的使用量。

華航全新旅行包也有看頭，特別選用挪威護膚品牌「SPREKENHUS」，以環保永續及高效修護為特色，提供旅客天然優質成分的機上保養品，包含護手霜、護唇膏、乾洗手等，並依艙等精選產品，另有潔齒套組、眼罩、耳塞、輕巧折疊梳等備品，從包裝到內容物，均以環境友善材質為優先考量。

華航已在疫後逐步新增機上服務，1 月起長程航線豪華商務艙推出鋪床服務（紐澳航線除外），全平躺座椅搭配全新柔軟床墊，以及親膚材質的羽絨被、羽絨枕，盼在疫後打造新穎又精緻的高空飛行體驗。