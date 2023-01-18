直屬大陸工信部的中國信息通信研究院近日發布《大數據白皮書（2022年）》（簡稱《白皮書》）數據顯示，大陸大數據產業規模高速增長，2021年增加到1.3兆元（人民幣，下同，約合新台幣5.81兆元），複合增長率超過30％。

大陸《工人日報》引述《白皮書》披露數據報導，大陸大數據發展環境持續向好，創新能力不斷增強，生態體系持續優化，市場前景廣受認可。從創新能力看，2021年大陸發表大數據領域論文量占全球31％，大數據相關專利受理總數占全球超50％，均位居第一；從生態體系看，2021年大陸大數據市場主體總量超18萬家，形成了大企業引領、中小企業協同、創新企業不斷湧現的發展格局；從市場前景看，2021年大陸大數據相關企業獲投總金額超過800億元，創歷史新高。

經過多年技術和產業的發展，大數據內部逐漸細化，形成數據存儲與計算、數據管理、數據流通、數據應用、數據安全5大核心領域。5大核心領域當前呈現不同發展現狀，在數據要素大戰略的新形勢下，發展方向均進一步明確。

報告指出，現階段是大陸大數據實現跨越式發展的重大戰略機遇期，應緊抓大數據發展的核心問題，加強全局、全域、全鏈的統籌謀畫，廣泛調動各方面積極因素，提升產業鏈供應能力，推動數據高品質管理，促進數據高價值轉化，築牢數據安全防線，加快培育數據要素市場。