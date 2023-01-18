臉書網路社團上流傳一段影片，指稱桃園龍潭某國中男老師疑似對女學生性騷擾，可見該名男老師在對於女學生課業輔導時，不僅數度撫摸女學生背部，而該名女學生也頻頻閃躲，甚至該名男老師還對女學生索吻，行為相當離譜。桃園市教育局說，影片內容該師是在補習班任教時發生，現則在龍潭某國中兼課，該師即日起不到校，而社會局依「性騷擾防治法」調查處理在案，經社工查詢，影片中學生表示該師於補習班期間會有想要靠近學生的行為，但學生並無意願提出申訴。

影片中男老師經查確實任教於龍潭某國中，該校校長表示，17日下午看到這則影片，第一時間進行校安通報，確認影片發生地點是男老師之前任教的補習班，而影片中的女學生也並非學校內的學生，立即向該名老師了解狀況，他坦承影片已被拍到有不適當的行為無法辯駁，也說會被PO到網路上是因為在補習班有私人恩怨才遭爆料，因為這學期就要結束，該老師已經請假，也說此事已影響學校聲譽，願意離職。

校長表示，看到影片當下覺得很震驚，該名男老師教理化，去年8月才招聘成為代理老師，年約30歲未婚，僅教校內資優班10多名學生，因為教學認真，很受導師肯定及學生歡迎，經過查詢，確認校內學生並無遭遇類似影片中的行為，學生回報並無類似性騷擾事件。校長也說，當初聘任該名男老師時他符合所有資格，也有事先查詢過不適任教師系統，系統內並沒有該名老師，沒想到他對學生會有如此不適當的行為也感到震驚。

教育局表示，將持續督導學校在任用人員時，及人員任用後每年定期於「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」查詢是否具不得聘任情事，以落實維護學生權益。