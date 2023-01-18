小朋友收到Happy兔小福袋，好開心。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

過年最溫馨德是家人團圓，但醫院裡仍有100多位病童，必須留院治療，彰化縣長王惠美提前準備新年Happy兔小福袋，請醫院的院長、醫師和護理人員送給小朋友，傳遞祝福和鼓勵，小朋友收到可愛小兔兔，都好興奮、好開心，「happHappy New Year 兔 you」。

小朋友收到Happy兔小福袋，好開心。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

今天彰化縣內的小兒科病房傳出熱鬧歡喜的笑聲，彰化縣長王惠美委託彰化基督教兒童醫院陳家玉院長及秀傳紀念醫院黃士維總院長、賴輝謙兒科部總監、吳宗樺小兒部主任到兒科病房發送給住院病童，代表送上一份溫暖的關心與祝福，為住院病童加油鼓勵以及慰問陪病家屬，希望病童能早日康復返家過年。

小朋友收到Happy兔小福袋，好開心。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

王惠美表示，今年仍受疫情影響，並配合醫院防疫管制措施，避免非必要進出醫院，採發送小福袋的方式傳達對病童及家屬的關懷，今年是兔年，小福袋內的小禮物有：「可愛兔娃娃」、「2023旺兔安昌小福袋」、「王縣長祝福卡片」及「媽祖平安餅」，祝福健康平安，早日康復。

春節期間，醫療照護也不打烊，感謝醫護人員24小時持續提供醫療照護，守護縣民健康，王惠美縣長也特別準備「旺兔安昌小福袋」並送上「王縣長感恩卡片」及「媽祖平安餅」，致贈兒童病房醫護同仁，祝福新的一年平安順心。

彰化縣衛生局呼籲，冬天是流感及腸病毒流行的季節，國內已逐步放寬各項社區防疫措施，但團聚或出遊之時，仍不可掉以輕心，應確實做好手部衛生，並注意環境清潔與消毒。醫院為高風險場所，仍避免不必要探病，建議可透過視訊或電話探病替代實地探視，也能傳達關心之意。