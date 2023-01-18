農委會日前預告修正陸域保育類野生動物名錄，預計將溪流細鯽（Aphyocypris amnis）等6種1屬之淡水魚類新增列為保育類野生動物，民眾如有相關修正意見，應於預告期限2023年3月17日前提出。

農委會依「野生動物保育法」第四條第二項規定，於2019年1月9日修正陸域保育類野生動物名錄，也因應國內外環境生態改變及野生動物資源變動，並配合現行魚類分類系統及物種學名與中文名稱更動，爰擬具「陸域保育類野生 動物名錄」第5點修正。

本次新增入列之保育類物種為溪流細鯽（Aphyocypris amnis）、陳氏鰍鮀（Gobiobotia cheni）、中間鰍鮀（Gobiobotia intermedia）、砂棲瓢眼鰕虎（Sicyopus auxilimentus）、尾鱗銳齒鰕虎（Smilosicyopus leprurus）、明仁枝牙鰕虎（Stiphodon imperiorientis）及韌鰕虎屬（Lentipes）等共6種1屬之淡水魚類。

農委會林務局指出，為因應國內外生態環境改變及野生動物資源變動，會動態調整「陸域保育類野生動物名錄」，以反映野生動物資源真實情況並務實保育，本次預告修正內容主要針對該名錄第5點有關「陸域（含淡水域）魚類」部分，將6種1屬原為一般類之淡水魚類調整為保育類野生動物。

以台灣特有種溪流細鯽為例，目前發現僅侷限分布於南投縣某溪流上游不到200公尺河段，成魚可能只有100至200尾，因而評估列為瀕臨絕種野生動物；而本次有3種1屬鰕虎將被列為保育類，主因是鰕虎棲息的獨立水系受河川整治、興建固床工或攔沙壩等而改變原棲地型態，導致可利用之河道與棲地縮減，難以洄游。

此外，有些魚種具有觀賞價值，民間商業採捕壓力大，使族群數量日漸稀少，因此有必要列為保育類限制捕撈。