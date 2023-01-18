英業達（2356）與旗下英華達甫於去年底共同斥資逾2千萬美元，在越南河內之工業園區取得約4.9萬坪的土地使用權後，昨（17日）再投入1,700萬美元、約合新台幣5.15餘億元，設立100％持有之子公司以因應當地營運所需。

英業達先前指出，於越南之建廠規畫係為因應美系客戶需求，自去年下半年迄今，英業達與英華達陸續完成新設越南子公司之投資，並順利取得工業園區之土地使用權建廠，預計今年底前將完成新廠建置以投產，初期將以美系客戶之智慧裝置產品為主。

依去年底公告，英業達與英華達約以2：1之出資比例，斥資2,311.56萬美元（約合新台幣7.1餘億元），共同取得位於越南河內市富川縣的大川社南河內支持性產業工業園區之第一期CN03地塊土地使用權，土地使用期60年、至2028年7月1日為止。

由於現階段美系客戶部分訂單產品在陸廠生產、出貨至美國的產品，仍須被加徵至少7.5％的關稅，法人預估，俟英華達後續在越南廠的產能逐步到位後，可望成為其在中國之外的第二大生產據點。