1月22日大年初一，正式進入癸卯年，對此，台灣首席吠陀占星師李靜唯老師分享過年手氣最旺的3星座，吠陀天蠍、吠陀金牛、吠陀獅子，不但在牌桌上能夠贏錢贏到手軟外，在事業上也獲得良好的表現，也因此獲得豐厚的獎金，是人人都稱羨的對象。

李靜唯表示，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表。(圖／李靜唯老師提供)

●吠陀天蠍（11/15-12/14）

象徵好運的木星正坐五宮，因此吠陀天蠍偏財運旺，又映射到11宮投資宮，天蠍座去年年終荷包滿滿，也堪稱過年期間手氣最旺的星座，贏錢贏到手軟。

轉運色彩：深紅色

轉運數字：99

轉運方位：可於北偏東靠海或空曠的草地，打坐接地氣迎財神接好運

●吠陀金牛（5/15-6/14）

吃苦耐勞的吠陀金牛在事業上繳了一張漂亮的成績單，春節期間偏財運也不差，廟旺的木星映射五宮，加上水星在1月19日恢復順行，吠陀金牛年假期間不妨多跟好友聚會，試試看手氣有多好。

轉運色彩：淡黃色

轉運數字：66

轉運方位：可多往南偏東的銀行或金融機構走走，可增加財運

●吠陀獅子（8/15-9/14）

一向花錢不手軟的吠陀獅子，順行水星正坐五宮，良好的業務公關能力為你帶來不錯的偏財運，再加上象徵吉祥的木星又是宮主星，光靠左右逢源的人脈關係就可以贏得好人緣，甚至邂逅十分契合的心儀對象，堪稱農曆年間人財兩得的幸運星座。

轉運色彩：金黃色

轉運數字：1

轉運方位：可多往東偏北的大型宴會廳或都市公園走走，可迎接好運