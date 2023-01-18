由麥卡貝網路電視製作的《木曜4超玩》，以一日體驗各行各業「一日系列」系列單元而聞名，自2019年起，每一年都會舉辦「全明星運動大會」，邀請眾多YouTuber參與，如今已辦到第四屆，於1月12日（四）首播，影片上架後也隨即登上YouTube發燒影片排行榜第一名。

木曜4運動會影片熱燒排行NO.1 網路討論度也突破6千筆

《木曜4超玩》全明星運動大會，已連續三屆創造800萬甚至破千萬的觀看次數，進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「木曜4超玩運動會」（時間：2022/12/17 - 2023/01/15）近一個月網路聲量共有6,265筆，第一波高峰落在影片上架後隔天（13）日，許多木曜粉看完影片後，紛紛在各大論壇發表心得，單日聲量有1,007筆。

第二波高峰則是1月15日這天，百萬YouTuber《J-Bao賤葆》坦承運動會當時射箭誤傷工讀生，特別拍攝影片還原過程，引起許多網友熱議，詳情可見這篇分析，單日聲量即飆升3,998筆。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

共37位創作者參與 一屆比一屆精彩熱血

2022第四屆YARTIST全明星運動大會，影片時長近4小時，統計至（16）日，觀看數將突破300萬，這次參與的創作者相當多，包含視網膜、眼肉芽（主持司儀）、尼克、董仔、木星、賤葆、品子、晨晨、松鼠、呱吉、蔡哥、黑龍、Lucy、INNA、博恩、喬瑟夫、Howhow、美食水水千千、見習網美小吳、Fred、蛇丸、胡椒（替補上場）、金針菇、金魚腦、Illy（壹加壹）、阿圓、劉芒。

加上《木曜4超玩》成員（邰哥、KID、坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞、丘涵、黃宣），另外更盛重邀請日本知名YouTuber Fischer's-魚團中的Silkroad、Ndaho，共37名創作者參加，不僅如此，還邀請時任台北市觀傳局長劉奕霆（大熊）、現任台北市議員黃瀞瑩（學姐）一同參賽。

盤點YARTIST全明星運動大會4大亮點！

競賽項目有100公尺、攀岩、射氣球（男生投擲，女生反曲弓射箭）、跳遠、大隊接力和拔河，其賽況相當精彩，今天《DailyView網路溫度計》就來為各位盤點《木曜4超玩》YARTIST全明星運動大會4大亮點！

1.辣個蟬聯冠軍的男人 坤達再破自身紀錄

屢在運動會上創佳績的坤達，這次200%不意外的再奪下男生MVP，其中100公尺成績12秒14，進步了0.6秒，攀岩15秒06創下最速紀錄，最厲害是跳遠與黑龍共同打破大會紀錄，成績為5米41，比去年（4米8）進步了61公分，讓製作人百祥驚呼：「說跳就跳，這男人太狠了」。

網友則紛紛表示：「坤達進步很多耶」、「達哥的攀岩根本都直接靠臂力抓耶」、「達哥攀岩硬上耶」、「達哥的年紀今年是不是都進步蠻多的啊」、「 達哥最棒」、「今天某種程度應該還是算謝坤達木曜運動大會，成績幾乎都破個人紀錄」、「達哥跳遠就跳遠！最後還來個前滾翻！不要這麼帥」、「達哥的跳遠帥到可以一看再看」。

2.來自非洲甘比亞的黑龍 實力爆強！

來自非洲甘比亞的黑龍，在台生活近10年，不僅擁有台科大土木工程碩士學歷，也同時經營YouTube頻道《臺灣尋奇 》、《哇係黑龍》兩頻道，其運動實力相當驚人，除了在100公尺（成績12秒09）打破大會紀錄，跳遠也和坤達同時打破紀錄（成績5米41），更厲害的是射氣球這項目，作為第一棒的他，直接射破8顆（全破），讓眾人直呼太誇張了，製作人百祥更是驚呼「完了，是不是太簡單了」。

木曜粉覺得黑龍實力爆強：「黑人真的太強」、「黑龍也值得一個MVP那個氣球太屌了」、「黑龍射氣球超猛，跳遠也是」、「黑龍根本運動外掛了，射氣球手超穩超直」、「黑龍也要MVP啦，但沒MVP沒關係，你是我心目中的MVP」。

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/10/18~2023/01/15）

▲台灣尋奇位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第99名。

3.這群人TGOP尼克 花了四年終於追上坤達

這群人尼克從第一屆運動會就有參加，每一次表現都有進步，這次100公尺成績12秒47，進步了0.5秒，終於加入12秒俱樂部，另外跳遠成績5米09，也進步了1米48，其運動家精神與進步幅度，被製作人百祥認為值得給他一座MVP！此殊榮也讓尼克大喊「終於追到他（坤達）了，他（坤達）好難追啊！追了四年了」。

尼克的運動家精神實在令人動容：「尼克得MVP讓人有點小感動」、「尼克今年的進步是有目共睹的」、「尼克是真的很認真練習~進步超多」、「尼克四年百米最少進步了1.5秒，真的超猛」、「運動會真的就是在看尼克的進化」、「尼克讓人好感動，追了四年的背影，不是他放慢腳步讓你追上，而是你拼盡全力努力進步爬上去與之並肩，這樣的努力拼勁真的值得學習與為之喝采」。

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/10/18~2023/01/15）

▲尼克&ASHLY位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第127名。

4.Fischer's-魚團 表現亮眼又會做效果

這次《木曜4超玩》邀請到日本YouTuber《Fischer's-魚團》，可說是讓人相當驚喜，《Fischer's-魚團》成立於2010年，截至2023年1月11日訂閱數有779萬，影片風格是靠無厘頭挑戰、搞笑互動聞名，這次來台參加運動會的是Silkroad、Ndaho，兩人運動表現不俗，重點是娛樂性十足，不少片段效果十足。

許多網友都認為邀請到Fischer's-魚團超讚：「請到魚團真的太扯」、「居然有魚團」、「兩位日本來賓速度不差」、「Silkroad攀岩好快」、「七百多萬真的很會做效果」、「日本人效果滿滿，超好笑」、「日本人效果真的做很足啊」、「Fischer’s的顏藝好好笑，但他們的表現真的蠻猛的，超乎預期，就算掛蛋還說貢獻了效果」、「他們兩個自帶笑果，鏡頭帶到他們覺得好可愛」。

最狂贊助商「信義房屋」！用實際行動助長運動風氣

運動會能順利成功，其背後有不少贊助商傾力相挺，尤其是屢次用實際贊助鼓勵良好運動風氣的「信義房屋」，除了贊助《木曜4超玩》運動會外，2022年也贊助全大運賽事，賽會期間，更找來學生時代曾參與國內外體育賽事的信義房屋同仁拍攝加油影片，替場上選手喊聲打氣。

運動場外，信義房屋更是積極打造「運動信義」、「幸福信義」的工作環境，提供籃球、壘球、桌球、羽球、核心肌群、瑜珈等各種運動性社團，隨著疫情相關管制逐步開放，各項社團、賽事已經陸續恢復舉辦。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月17日至2023年01月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『木曜4超玩運動會』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。