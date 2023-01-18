2022年九合一大選剛落幕，選舉年政治話題多，討論熱度高，各政黨陣營之間的攻防戰更是打得火熱。新竹市前市長林智堅原本要轉戰參選桃園市長，但因為「論文抄襲」事件，台大、中華大學碩士學位相繼遭撤銷，最後宣布退出選舉，而林智堅至今還在為清白而戰。這回選戰除了六都之外，新竹市也因為高虹安的參選帶動許多話題，頻頻成為全國矚目焦點，從博士論文遭指控涉嫌抄襲、戰學歷風波到助理費爭議，熱議程度完全不輸六都，在地方選舉上相當罕見。

台灣大學政治系教授左正東分析，2022年的十大政治新聞，大多發生於下半年，上半年很多議題幾乎已被淡忘。左正東教授表示，能擠進前十名的政治新聞，多數都與選舉或兩岸議題有關，舉例來說，美國眾議院議長裴洛西訪台，掀起國內討論熱度，國際間更關注該事件會對台灣會產生哪些影響？未來台灣政府要如何抗中保台？這些均攸關兩岸政策走向。左正東進一步說明，裴洛西訪台產生的後續相關議題，和林智堅論文門事件相比，重大程度幾乎不相上下，但網友討論裴洛西的熱度，卻不如林智堅的論文爭議。左正東認為，論文抄襲過去時有所聞，但此次會受到如此大關注，主因為該事件發生在台灣大學，外界都在張大眼看台大如何處理；再者，林智堅為民進黨政壇明日之星，他的指導教授陳明通為現任國安局局長陳明通，論文案牽扯出許多政治話題與角力，因此，吸引著大批網友關注事情演變。

台北大學公共行政暨政策學系副教授侯漢君表示，未擠進前十名或排名較後的政治新聞，基本上在選戰過程討論度都不久；而林智堅論文一事，不僅讓民進黨選舉氣勢由盛轉衰，目前為止仍持續發酵中。侯漢君更指出，共機、共艦不間斷擾台茲事體大，但台灣民眾對這些事件關注度已顯得疲乏，而且目前兩岸情勢演變，呈現出國際上比台灣國內更加關心。侯漢君說，裴洛西來台時，共軍以前所未見的方式實行環台軍演，讓該事件的討論度名次往前躍升，否則擾台相關議題，在網路聲量上已不復以往。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出2022年十個最被大家熱議的政治新聞，帶您回顧選舉年曾發生的政治相關事件。

No.10 303大停電

2022年3月3日上午9點7分，全台各地陸續傳出無預警停電，經濟部長王美花10點40分，親自前往台電召開記者會，並向外界致歉。

根據台電統計，303大停電共造成全台549萬戶停電。王美花3月10日在立法院備詢時公布「高雄市興達電廠台電人員操作關鍵影片」，證實因為操作人員失誤，未依照標準程序填充絕緣氣體，導致設備出現問題，9組發電機組無法送出電力，影響全台電力系統。調查報告也指出，包括大林、南火、興達、核三、麥寮、嘉惠、豐德等電廠皆受到影響，合計減少大約1,050萬瓩的供電能力，相當於當日全系統用電需求的三分之一。

「303停電」事件引發民怨，時任台電董事長楊偉甫及台電總經理鍾炳利請辭以示負責，經濟部長王美花也向行政院長蘇貞昌提出自請處分。但仍未能使事件立即落幕，不少網友相當不滿，留言灌爆蔡英文總統的臉書，蔡英文則於大停電事件隔天臨時增加行程，親赴高雄興達電廠視察，並對外致歉，宣布國安團隊將對各項關鍵基礎設施進行檢討。

No.9 徐巧芯違停事件

國民黨台北市議員徐巧芯2022年5月19日，被PTT網友「微克」爆料，徐巧芯在巷弄內紅線違規停車，不讓員警開單。事件爆出後，徐巧芯親上火線說明違停開單過程，並公開致歉，但違停事件卻越燒越烈。5月27日警方公布密錄器畫面，徐巧芯與員警的對話隨之曝光，針對影片內容，網友提出兩大疑慮，認為徐巧芯有施壓之嫌。第一，為何徐巧芯一見到警察就說「我是徐巧芯」；第二，徐巧芯向警察表示「那我們再回去講啊」，網友認為上述兩項說詞頗有「施壓」口吻。對此，徐巧芯表示，怪自己太多嘴，造成大家誤解，會再檢討。

不少人存疑，為何事發多日後才公布密錄器？徐巧芯表示，5月19日事發當日，已詢問警察局是否能公開密錄器，但警方回覆若公開此影片，將涉及員警瀆職問題，恐為重罪，而且公布影片後，該員警未來升遷恐無望，希望能給基層員警一個機會。徐巧芯表示，她無意追殺員警，只求澄清事實，同時提到這件事她也有責任，於是同意警局出面說明就好。

信義警分局也解釋，案件經外界多日討論及臆測後，已偏離事實造成外界誤解，因此最後才決定公布密錄器影像，以維護警方執法公信力。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統計調查，徐巧芯紅線違停事件，5月28日燒到最高點，單日網路聲量跳躍式成長衝到12萬3,775筆。

No.8 陳時中免治馬桶影片爭議

時任民進黨台北市長候選人陳時中2022年9月3日公布政見宣傳片「公廁三寶」，提出未來台北市公廁除了配備衛生紙，也會將7,200個馬桶全數汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙，估計耗費4,320萬元。

陳時中的政見宣傳影片，邀請網紅「四叉貓」劉宇一起合拍。影片中，四叉貓找不到衛生紙，抬頭一看，陳時中突然出現，緩緩將免治馬桶坐墊垂吊給四叉貓。但也因為影片中出現「陳時中疑似窺探如廁」的畫面，畫面曝光後引爆一連串討論，不僅讓該影片的政見失焦，還有網友聯想到韓國電影《熔爐》的片段，一名變態校長在廁所探頭偷窺小女孩的橋段，甚至二創剪接陳時中「公廁三寶」影片與電影《熔爐》畫面予以諷刺。除了政見失焦，陳時中同時也挨轟涉及性騷擾，對此，他連忙致歉解釋，「沒有要騷擾的意思，讓身體更清潔是市民權利」。公廁三寶政見宣傳影片被砲轟「性騷當有趣」，即使競選團隊立即修片，但已難平息爭議。

「廁所偷窺爭議」讓陳時中的聲量倍增，遠超過對手蔣萬安、黃珊珊的討論度，但陳時中的好感度卻是當時三位市長參選人之中吊車尾。

No.7 首次18歲公民權複決

「18歲公民權」公民複決，2022年11月26日與九合一大選同時進行投票表決，此為中華民國史上「首次憲法修正交由公民複決」。

根據中選會公告，本次修憲複決，投票權人數為1,923萬9,392人，通過門檻為961萬9,697張同意票。但根據最終投票結果顯示，同意票數僅564萬7,102票，不同意票501萬6,427票，有效同意票未超過選舉人總額半數，宣告闖關失敗。

研究台灣政治議題已有20年的史丹福大學胡佛研究院學者祁凱立表示，台灣對18歲公民權阻力之大，令人訝異，台灣似乎與世界上其他民主國家有不同選擇。政治大學法律學系教授廖元豪也在結果出爐之後投書，他表示沒有過關的原因很多，包括無法成功引起關注，無法造成各個年齡層的「共感」，甚至還有部分選民懷疑，本案只是民進黨催票工具，因此，使得不少人不支持或欠缺興趣。

過去近一年時間，無論執政黨或在野黨，均努力為該議題發聲。2022年3月25日立法院審查「18歲公民權」，近百位高中生立法院外靜坐，向立委高喊「別當歷史罪人」；在109位出席立委高度共識下，三讀通過18歲公民權修憲案，最後中選會決定於九合一大選投票日進行複決權投票。總統蔡英文臉書發文，感謝朝野立委放下歧見、團結支持，讓台灣的憲政改革邁出關鍵的一步。

為了宣傳「18歲公民權」，蔡英文總統、高雄市長陳其邁、台北市長柯文哲等政治人物，陸續在臉書放上18歲時的嫩照，表態力挺，後續許多政治人物也開始跟風，大玩「PO出18歲嫩照接龍遊戲」，但仍未讓18歲公民權修憲案過關，時代力量立委呼籲未來以修法方式推動。No.6 新竹棒球場風波

新竹棒球場於2022年7月22日風光啟用，並進行已安排好的中華職棒例行賽事，總統蔡英文親自蒞臨，新竹市前市長林智堅、前副市長沈慧虹也一同出席開幕。但開賽僅兩天，卻陸續傳出新竹球場有多項硬體疏失，更造成4名球員受傷，此後，新竹球場議題狂燒。

新竹棒球場整修耗費12億元，啟用後卻問題連連，包括「女廁門鎖裝反」、「看台區地板表面保護漆黏著力不足，開幕首日民眾一踩就掉漆」、「樓梯警示燈裝反」、「未在樓梯外側做防滑設計」等等。其中，7月22日當天賽事球員受傷事件，更令許多民眾印象深刻。當時因為內野紅土太軟不平整，導致味全龍張祐銘絆倒傷退；三壘手劉基鴻在處理滾地球時，被不規則彈跳球傷到手指；7月23日味全龍球星「大師兄」林智勝賽前練習踩空跌倒，一度痛苦倒地不起；外野草皮過硬、石頭滿地，造成富邦悍將林哲瑄外野撲接受傷，經檢查後肩膀受傷，確定賽季報銷。

林智堅7月初才剛被爆出「論文抄襲」，7月下旬再因「棒球門」事件讓他個人及選情受重創，林智堅、沈慧虹、蔡其昌等人，皆因新竹棒球場陸續道歉。身為超級棒球迷網紅蔡阿嘠，更於事件發生後PO出14秒影片，將新竹棒球場缺點、為人垢病之處，狠狠地諷刺一番，並酸說「很開心今天來參選新竹球場，很多石頭可以玩」。新竹棒球場事件，延燒至今尚未落幕。新竹市長高虹安上任後表示要開箱「新竹大秘寶」，陸續在球場挖出廢土、石頭、磚塊以及廢電線等，引發球場偷工減料的疑慮，也讓身為主場隊伍的味全龍，主場開打日遙遙無期。

No.5 陳明通論文事件遭點名下台

新竹市前市長林智堅台大國發所論文，遭指控抄襲台大國發所碩士余正煌的論文民調資料，連帶讓兩人的指導教授、現任國安局長陳明通，從1995年至今指導過的173位碩博士名單曝光，其中不乏政治人物、民意代表、縣市首長等。

2022年7月5日， 資深媒體人黃揚明爆料，林智堅台大國發所論文涉嫌抄襲。事件爆出後，陳明通三度發聲明，表示他有徵得林智堅同意，將林智堅的資料給余正煌使用，只是余正煌先畢業，林智堅較晚畢業。但隨著台大學倫會調查結果出爐，認定林智堅論文抄襲，陳明通的聲譽也跟著受損。除了論文抄襲事件無法完全說清楚之外，陳明通也被砲轟身為國安局長，美國眾議院議長裴洛西2022年8月初訪台前夕，台海情勢緊張之際，陳明通卻在替林智堅論文涉抄事件發布聲明稿，因此，被在野黨批評不適任。

2022年九合一大選民進黨落敗，綠營內部、支持者和外界開始找戰犯，陳明通數度遭藍綠立委點名下台。民進黨立委高嘉瑜更表示，「黨內都有共識，一個國安局長沒有信度，相信陳明通很快就會下台」。身為陳明通學生的高嘉瑜說出這番話，立即引發綠營支持者強烈反彈，事後高嘉瑜趕緊對外致歉澄清，表示並非她原意。No.4 裴洛西來台

南西．裴洛西在擔任美國眾議院議長任內，率領眾議院訪問團訪問台灣，專機於2022年8月2日晚間扺達松山機場，次日造訪立法院、總統府、景美人權園區等地。裴洛西扺台後，隨即在推特發表聲明，「美國堅定支持台灣2,300萬人民，這在目前比以往都更加重要，因為世界正面臨獨裁與民主的抉擇。」

裴洛西抵台後，除了掀起國內一股「裴洛西炫風」，同時也刺激到北京當局，進而展開一系列解放軍對台實行環台軍演，使得兩岸關係更加緊張。裴洛西受訪時表示，台灣的這股裴洛西炫風，並非因為她是25年來訪台層級最高的美國政界人物，而是因為她是女性。

在裴洛西抵達台灣之前，桃園國際機場及松山機場陸續接到9起來自境外恐嚇訊息，揚言在機場放置炸彈引爆。另外，國防部、總統府、外交部等部會官網陸續遭受境外駭客攻擊，造成網頁數度癱瘓。另外，北京也多次語出威脅美方，試圖阻止裴洛西訪台。而在裴洛西訪台之後，似乎也開啟歐美政治人物訪台風潮，美歐日等多國議員、官員，不顧中國施壓，持續安排訪台行程。

No. 3 共軍擾台

裴洛西來台訪問之後，中共解放軍宣布將於2022年8月4日至8月7日，於台灣周邊6個海空域進行實彈演習，範圍明顯擴大，其中，其中高雄外海的演訓區，僅離高雄港約20公里。根據日本防衛省公布的資料顯示，中國8月4日發射9枚飛彈，其中4枚飛彈飛越台灣上空，但我國國防部卻未發放防空警報。國防部事後解釋，因為此次飛彈發射主要飛行路徑位於大氣層外，飛彈飛行期間，對行經地面不會造成危害，但此說法引起外界批評「國防部不負責任」。

解放軍原訂8月7日軍演結束，但直至8月8日東部戰區仍持續演訓。10日我國國防部發布間共解放軍圍台演習影像，解放軍海軍的「馬鞍山號」導彈護衛艦與中華民國海軍「馬公號」驅逐艦僅相距約100碼，此為兩岸軍艦最接近一次。同日下午，中國人民解放軍東部戰區發言人施毅表示，聯合軍事行動完成，此後，解放軍常態性擾台。根據國防部統計數據，2022年12月25上午6時至26日上午6時，偵獲共機71架，共艦7艘次，創下2022年最高紀錄。

No.2 高虹安助理費相關爭議

2022年11月9日民眾黨新竹市長候選人高虹安，因為助理費爭議連環爆，導致她過度疲勞送醫住院，單日網路聲量狂飆至6萬2,627筆。高虹安在選戰期間，被爆出擔任立委期間，涉嫌涉詐領助理費，遭到檢方調查，雖然爭議事件、風波不斷，高虹安最後仍以超過45%得票率勝出，成為民眾黨首位民選的女性縣市首長，同時也是這回九合一大選，民眾黨唯一一位縣市長當選人。當選之後，12月15日檢方兵分多路，搜索高虹安的國會辦公室、新竹競選團隊辦公室、高虹安位於新竹市戶籍地，以及父母居住的內湖住家搜索，最後檢方偵訊後，高虹安以60萬元交保。

整起事件起因於九合一大選前，國民黨新竹市長候選人林耕仁11月1日爆料，高虹安聘用男友李忠庭任國會辦公室公費助理，薪資在3.8萬元到4.8萬元間，並捐60萬元給民眾黨，爆料內容還指出，李忠庭擔任高虹安立法院助理期間，同時任職於永齡基金會，年薪高達600萬元。11月7日，林耕仁再公布吹哨者所提供的15頁內部帳目，記錄高虹安辦公室助理上繳加班費至「小金庫」，並指稱高虹安將其做私人支出。針對一連串的爆料，北檢於11月17日正式分案，並多次約談高虹安多名助理，使得高虹安當選新竹市長之後，始終無法甩開助理費相關爭議。

No.1 林智堅論文抄襲

前新竹市長林智堅於2022年6月22日接受民進黨徵召，參選桃園市長，隨後被時任台北市議員王鴻薇爆料，中華大學碩士論文涉嫌抄襲；緊接著媒體人黃揚明也指控，林智堅台大國發所碩士論文涉抄，從此之後，林智堅陷入「論文門」風波。

論文抄襲事件爆發時，正值選舉敏感時間點，台大學倫會經調查後，校方於8月9日召開記者會，認定林智堅論文抄襲，同時撤銷其碩士學位。林智堅當日立即回應表示，「不論有沒有學位，都不影響這次選戰」；隔日，總統蔡英文於民進黨中執會公開表態喊話，請全體黨公職，團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛清白」。但蔡英文總統的這番話，卻也引起部分黨內人士反彈與外界不滿，最後扺擋不住連番的質疑聲浪，林智堅於8月12日宣布退選桃園市長。然而論文抄襲事件尚未告一段落，中華大學在8月24日發聲明，認定林智堅論文抄襲，繼台大學位之後，林智堅的中華大學學位也被撤銷，昔日五星市長光環，在論文事件連環爆之下，形象恐怕難以在短時間內恢復。

九合一大選後，民進黨針對敗選原因檢討，新竹市前市長林智堅成為唯一被點名的「戰犯」，林智堅臉書發文致歉。同黨立委高嘉瑜曾在選前指出，林智堅論文案恐怕會讓民進黨在北北基桃竹選戰「一屍五命」，遭到黨內撻伐，最後一語成讖，也在此事件中引起諸多討論。

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