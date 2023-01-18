【全程影音】特別條例朝野無共識！柯建銘曝發6000最快時程 怒嗆藍營天方夜譚「只會作秀騙百姓」

立法院經濟等5個委員會今日併案審查「全民共享」特別條例，對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，今天有4個版本絕對沒有共識，每條都會保留，出委員會起算1個月，大概2月20日表決，行政院再送預算過來，院長備詢，時程最快算起來4月了，可以預見的時程，一定會走到這樣途徑，朝野共同看法，既然都沒有共識，出委員會保留協商，就是今天的共識。

柯建銘說，這時程都是可以算出來的，朝野協商1個月無法免除，但如果今天出委員會也有好處，從今天開始起跳，所以大概2月20日能協商處理法案，行政院趕快送過來，院長備詢，時程最快算起來4月了。

柯建銘呼籲國民黨，我們的版本是7條，他們是8條，所有特別條例從以前到現在，只是處理財源問題，本來就沒有幾條，國民黨講這種話就是外行。真的比較複雜是預算，一定要寫很清楚，哪些錢用在哪裡，預算必須很詳細，才來好好審查，所有特別條例都是如此。

柯建銘指出，所有版本都一樣，併案審查最後要走程序，條例是1萬、還是6千，不會1萬就會比較快，這都是一樣的，國民黨不要沒把事情講清楚迷惑老百姓。

而國民黨說1萬元明天就能通過，柯建銘說，這是天方夜譚，騙人又騙自己，代表他不是立法委員，條例沒有通過怎麼三讀，還有朝野協商1個月，那是所有其他三黨放棄，只贊成國民黨版本，這不可能，各黨派有不同看法，難道立法院只有1黨，是不負責的政治人物，整個黨不講道理，選舉選贏沖昏頭。

柯建銘呼籲，總預算明天要表決，希望本會期能圓滿，條例逕付二讀和付委審查速度都一樣，因為要出委員會要朝野協商1個月，希望大家審查條例能夠好好講，符合預算法不要只會作秀，這是國民黨在演的戲，每個人看直播都很清楚，每天都在騙老百姓。