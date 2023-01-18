強烈冷氣團來襲氣溫驟降，適逢農曆春節「加強重要節目安全維護工作」期間，大甲分局安定派出所發揮為民服務及關懷弱勢，在歲末年節前夕，特結合土城里長鄭興川所帶領的土城關懷協進會，準備熱騰騰的餐點給弱勢或獨居長者們享用；於寒冬中，讓長輩暖心又暖胃。

警方指出，安定派出所特於年節前夕發起馬上關懷活動，以實際行動來為民服務。由所長陳叔銘邀請警友站長蔡諒論及警察志工們響應獨居老人送餐服務，親自送餐食、物資到獨居老人的家中，讓他們深切的感受到來自社會的一股愛心暖流。

大甲分局安定派出所員警年節前夕，結合土城里長鄭興川所帶領的土城關懷協進會，準備熱騰騰的餐點給弱勢或獨居長者們享用。（警方提供）

所長陳叔銘表示，同仁在工作忙碌之餘，對於轄內清寒家庭及獨居長者也能多加留意，給予更多關懷，以公益活動拉近警民距離，使社會更祥和、溫馨。希望藉此送餐及贈物資活動拋磚引玉，喚起各界重視社會角落的弱勢獨居老人們，呼籲更多人投入獨老送餐活動，把熱心公益精神傳承下去。

大甲警分局強調，員警利用勤區查察深入了解轄區情況，發掘貧困孤苦及需要幫助的人，以落實社區警政工作要領，多加關懷中低收入戶等弱勢族群；本著關心弱勢及同理心，並給予主動關懷及通報，讓民眾安心過好年。