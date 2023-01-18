大陸新一屆全國政協委員名單凌晨公布，在中共黨內排名第四的政治局常委王滬寧名列其中，鐵定3月將接替汪洋擔任全國政協主席。政治局委員、中央統戰部長石泰峰也在名單，將擔任政協第一副主席。

國務院副總理胡春華、最高人民法院院長周強 、國務委員王勇、全國人大副委員長沈躍躍（女）、新任國務院台辦主任宋濤也是新一屆政協委員，將擔任政協副主席。

現屆政協副主席共24人組成，11人為中共黨內人士，3人來自港澳，1人是宗教界，9人為民主黨派和工商聯領袖。由於卸任者超過七成，新一屆政協副主席將大洗牌。