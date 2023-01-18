全球時尚精品龍頭LVMH集團周二股價創歷史新高，市值並首次衝破4000億美元(約合4340億美元)。

該集團股價周二早盤上漲0.4%，來到795.7歐元，創歷史新高，總市值並衝破4000億歐元，到午間回落到下跌0.5%，然最終收盤上漲0.59%，報797.4歐元，維持在歷史新高價。同時再次鞏固了全歐洲市值最高企業的地位。

LVMH是由路易威登(Louis Vuitton)為首的LV集團，以及酩悅軒尼詩(Moet Hennessy)為首的頂級葡萄酒MH集團共同組成。與其它奢侈品公司一樣，近期從中國經濟復甦的寄望中獲益，但是一些分析師認為，股價進一步上漲的空間已經不多。

米蘭的BAnor SIM股市投資主管Angelo Meda說，由於中國重新開放，他們正在發射最後一發子彈，未來形勢將更加困難，包括艱困的(品牌)比較，和美元的走弱。

在本月稍早，法國首富暨集團董事長阿爾諾(Bernard Arnault)安排了接班梯隊，將自己女兒Delphine任命為迪奧(Christian Dior)品牌執行長，以及將迪奧執行長移到最重要的LV品牌執行長。