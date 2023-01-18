Opel台灣總代理歐吉汽車在農曆新年來臨之際，銷售表現亮眼，23年原廠限量配額Mokka Edition已全數完售，足見Opel Mokka的驚人魅力，全新Mokka擁有實用的機能性和全方位安全防護。OPEL汽車更打造專屬零件物流中心，讓零件供應零時差提供全方位售後服務體驗。Opel台灣總代理歐吉汽車特別設定里程10萬公里內的定保零件項目均為100%庫存，以及大範圍外觀零件存放在庫，縮短零件等候時間。

自宣布台中、台南旗艦展示暨服務中心啟動試營運以來，每日來店賞車詢問的消費者絡繹不絕，連同台北和桃園臨時籌備處人潮也從未間斷。除了積極經營經銷通路發展、持續布局外，深化在地連結且提升服務量能更是現階段的首要任務，預計將在2025年底前，逐步拓展至全台15座以上銷售與服務據點，將點與點之間串接起來，透過完整的銷售暨售後服務體系，提供台灣消費者媲美德國原廠等級的高品質服務。

Opel台灣總代理歐吉汽車董事長王騰漢對此表示：「深知除了積極拓展在地經銷服務量能外，售後服務體驗全方位提升更是刻不容緩，為提供消費者和車主最優質的用車體驗，我們將專注於人員培訓、原廠認證的售後服務，期盼在未來幾年內全方位拓展軟硬體等各方面設施與服務，讓消費者不只是買到一部優質的德國Opel汽車，更同步獲得與德國當地零時差的服務體驗。」

Opel汽車也將持續獲得來自德國原廠全面的資源挹注，技師皆須通過Opel德國原廠的訓練考取認證，Opel將不定時安排德國原廠技師到台灣加強訓練；同時，將在北/中/南打造專屬零件物流中心，相關原廠零件皆由歐洲直送台灣。為深耕台灣市場，Opel台灣總代理歐吉汽車特別設定里程10萬公里內的定保零件項目均為100%庫存，以及大範圍外觀零件存放在庫，提供日訂單和緊急六小時內零件供應至授權服務廠，縮短零件等候時間，滿足Opel在台灣市場售後服務維修零件供應需求與順暢，以符合顧客需求與期待。

Opel汽車矢志為消費者帶來充滿活力以及絕佳的品牌服務體驗，從多元的產品陣容、售後服務等，全方位提升客戶服務，正式推出Opel LINE官方帳號，提供車主預約回廠、愛車資訊及保修歷程查詢等服務。可透過Opel LINE查詢保固到期日、驗車到期日資訊等，若愛車回廠保養，手機會同步顯示愛車已派工、維修中、已完工的狀態，隨時掌握愛車保修進度；此外，Opel LINE還能線上即時預約保養，除了原廠相關服務查詢外，Opel LINE更提供即時油價、罰單等便捷資訊查詢，如有相關服務和產品功能詢問，還可利用Opel LINE內建的全省經銷商服務廠資訊。

此外，Opel汽車積極傾聽車主需求，不斷精進品牌體驗與售後服務，提供365天全年無休的0800免費客服專線及24小時道路救援服務。